Rugby / România, prestație dezamăgitoare la debutul Campionatului European 2026

Naţionala de rugby a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Campionatului European 2026 (Rugby Europe Championship). Tricolorii au pierdut surprinzător duminică, cu 24-30 (14-6) în faţa reprezentativei Germaniei, în prima etapă a competiţiei, într-un meci care a avut loc pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark din Heidelberg.

Deşi porneau ca favoriţi, ”Tricolorii” au făcut un meci de slabă calitate, presărat cu multe greşeli de mânuire a balonului şi cu desincronizări în fazele defensive, permiţând Germaniei, naţională care nu este calificată la Cupa Mondială din 2027 din Australia, să obţină şi punctul bonus ofensiv graţie celor patru eseuri reuşite.

România: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu (cpt, Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 8. Cristi Boboc (CSA Steaua), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa, 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Taylor Gontineac (AS Beziers), 13. Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), 14. Toni Maftei (CS Rapid), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara)

Rezultatul este un duş rece pentru „Stejari” care trebuie să se mobilizeze şi să arate o cu totul altă faţă în următoarele două meciuri, cu Belgia, pe 15 februarie la Iaşi, şi apoi în deplasare, cu Portugalia, pe 22 februarie, cu atât mai mult cu cât anul trecut, în aceeaşi competiţie, ei învingeau Germania la Bucureşti cu un categoric 48-10, notează Agerpres.

Antrenor principal: David Gerard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor treisferturi şi atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare şi contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare.

