Rugby / 34 de jucători convocați pentru meciul României cu Germania din REC 2026

Selecționerul echipei naționale de rugby a României, David Gerard, a convocat 34 de jucători pentru meciul primei reprezentative cu Germania, primul din ediția 2026 a Rugby Europe Championship, informează site-ul oficial al Federației Române de Rugby.

Acest meci de debut, programat la 8 februarie, se va disputa în deplasare, la Kassel. Stafful tehnic a convocat 19 înaintași și 15 jucători de treisferturi. Jucătorii care evoluează în țară au efectuat deja un stagiu de pregătire de două săptămâni, la începutul acestei luni, în Franța, la INSEP.

Selecționerul David Gerard a declarat că accidentările reprezintă o problemă înaintea debutului REC 2026.

„A fost un stagiu interesant la INSEP Paris, marea problemă a fost numărul mare de accidentări care au fost în ultimele săptămâni, accidentări care ne-au încetinit un pic planul și obiectivele legate de pregătirea jucătorilor în această perioadă. În ceea ce privește startul Campionatului European, am chemat să vedem numărul maxim de jucători pe care îi putem avea în stagiu în această perioadă, pentru că pe măsură ce ne apropiem de Cupa Mondială trebuie ca grupul să fie cât mai stabil, să avem un grup de bază, sudat.

Este timpul ca jucătorii să profite de fiecare oportunitate iar pentru asta trebuie să fie pregătiți 100% pentru fiecare meci, să se concentreze pentru a avea un debut bun în Campionatul European pentru că mergem în Germania, primim acasă Belgia, apoi jucăm cu Portugalia, o echipă puternică, care are multă încredere”, a spus Gerard.

Jucătorii convocați pentru partida cu Germania:

Linia I: Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Joji Sikote, Cosmin Manole (ambii de la CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Thomas Crețu (Dax), Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Ștefan Buruiană (SC Albi), Lukas Mitu (Castres);

Linia a II-a: Marius Antonescu (Narbonne), Matthew Tweddle (CSA Steaua), Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), Andrei Mahu (Massy), Adrian Moțoc (Nissa Rugby);

Linia a III-a: Dragoș Ser (SCM USV Timișoara),Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo);

Mijlocași la grămadă: Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), Alin Conache (CSA Steaua);

Mijlocași la deschidere: Daniel Jipa (CS Rapid), Ștefan Cojocariu (CS Rapid), Hinckley Vaovasa;

Aripi: Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Toni Maftei, Tiqe Iliesa (ambii de la SCM USV Timișoara), Taliauli Sikuea (CSM Știința Baia Mare);

Centri: Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), Taylor Gontineac (AS Beziers Herault);

Fundași: Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara).

Staff tehnic: David Gerard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor treisferturi și atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare și contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic și gps, Daniel Carpo – preparator fizic și gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasca – kinetoterapeut.

Citește și: Știința a câștigat cu Botoșani, iar doi „lei“ au prins echipa etapei



