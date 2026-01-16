Polo / România a fost surclasată de Italia, dar s-a calificat în faza următoare a Europeanului

Naționala de polo a României a fost surclasată de echipa Italiei, cu scorul de 20-6 (5-1, 4-3, 4-0, 7-2), joi, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.

După victorii cu Slovacia și Turcia, tricolorii s-au înclinat fără drept de apel în fața Italiei, echipă medaliată cu bronz la ediția trecută.

Vlad Georgescu și Levente Vancsik au marcat câte două goluri, iar Francesco Iudean și Andrei Țepeluș au completat lista marcatorilor.

Pentru învingători au punctat Mario Del Basso (4 goluri), Francesco Lorenzo Cassia (3), Francesco Condemi (3), Lorenzo Bruni (2), Mattia Antonucci (2), Filippo Ferrero (1), Jacopo Alesiani (1), Vincenzo Dolce (1), Edoardo Di Somma (1), Matteo Iocchi Gratta (1), Alessandro Balzarini (1).

În celălalt meci al grupei, Turcia a învins Slovacia cu 17-16.

În clasament, Italia s-a clasat pe primul loc, cu 9 puncte, urmată de România, 6 puncte, Turcia, 3 puncte, Slovacia, 0 puncte. Primele trei clasate s-au calificat în faza următoare a grupelor.

Grupa F, în care va evolua România, va fi completată cu Grecia, Croația și Georgia sau Slovenia.

