Start de an excelent pentru Monica Iliescu: argint național și debut oficial în familia YONEX

Începem anul 2026 cu un rezultat de excepție pentru tenisul juvenil. Monica Iliescu (CS KOFE) a cucerit medalia de argint la Campionatul Național Indoor, la categoria 14 ani, deși sportiva din Craiova nu a împlinit încă 13 ani.

Monica s-a oprit în finală după un meci foarte spectaculos, cedând în fața Evei Bulai, locul 3 în clasamentul Tennis Europe și multiplă campioană națională, cu scorul de 2-6, 3-6. Parcursul până în ultimul act a fost unul remarcabil: patru victorii consecutive, toate obținute în minimum de seturi (6-2, 6-3 cu A. Tudor, 6-3, 6-0 cu E. Iancu, 6-0, 6-0 cu I. Alexandru, 6-4, 6-2 cu Katya Repetto), demonstrând constanță, maturitate și un nivel de joc impresionant pentru vârsta sa.

Rezultatele foarte bune au continuat și în proba de dublu, unde Monica, alături de I. Constantin, a ajuns până în semifinale. Perechea s-a oprit la un pas de finală, fiind învinsă cu 6-2, 6-3. Menționăm că Monica nu a evoluat alături de partenera ei obișnuită.

O altă veste mare este că, începând din acest an, Monica Iliescu face parte oficial din familia YONEX, sportiva semnând un contract de reprezentare cu prestigiosul brand internațional. Acest parteneriat confirmă potențialul și traiectoria ascendentă a Monicăi și reprezintă un nou pas important în dezvoltarea carierei sale.

