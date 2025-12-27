Vlad Covaliu vrea să-i calce pe urme tatălui: „Doresc să-l ajung ca și performanțe!“

Sabrerul Vlad Covaliu a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului la Federația Română de Scrimă, cu prilejul ”Galei Laureaților anului 2025” de la sediul UniCredit Bank din Capitală

Vlad a ținut și un scurt discurs, în care a menționat faptul că are ca obiective de viitor câștigarea a cât mai multe medalii pentru România și calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

„La anul mi-aș dori foarte mult o medalie la individual, ori la Campionatul European, ori la Campionatul Mondial. Făcând parte din echipa de seniori, în acest moment dacă ar fi să tragem linie, suntem pe locul cinci în clasamentul mondial, loc de calificare pentru JO, ceea ce ne dă speranțe, mai ales după medalia de bronz de la Tbilisi, de la Campionatul Mondial.

O să sacrificăm totul pentru a face posibil să aducem din nou România la Jocurile Olimpice. Obiectivele mele sunt să aducem cât mai multe medalii, pentru România, atât la individual, cât și cu echipa și bineînțeles calificarea la JO la Los Angeles. Îmi doresc să-l ajung pe tatăl meu ca și performanțe.

A câștigat pentru al doilea an la rând Cupa Mondială

Pentru mine a fost un sezon foarte dificil și cu emoții, deoarece am trecut de la categoria juniori la seniori. Și deși anul trecut am câștigat Campionatul Mondial la individual de juniori, anul acesta am reușit să obțin medalia de argint. Câteva momente decisive pe final de meci au făcut diferența în favoarea italianului, dar mă bucur că am reușit să câștig pentru al doilea an la rând Cupa Mondială de juniori și să ies din nou numărul 1.

Dar mai ales la prima selecționare la echipa națională de seniori, după 9 ani, am reușit să aducem medalia de bronz pentru România la Campionatele Mondiale. Trecerea la seniori a fost foarte lină, deoarece începând de anul trecut am participat și la concursuri de seniori. Pot să spun că cel mai bun rezultat la seniori este locul 5 la individual, la Campionatul European de la Genoa. Și acum că am lăsat perioada de juniori în spate și mă concentrez pe seniori“, a spus Vlad Covaliu.

