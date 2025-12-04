9 C
Craiova
joi, 4 decembrie, 2025
Rugby / România, grupă de foc la Campionatul Mondial

De Tiberiu Cocora

Selecționata de rugby a României a fost repartizată în Grupa B, alături de Africa de Sud, deținătoarea trofeului, la Cupa Mondială de rugby din 2027, conform tragerii la sorți care a avut loc miercuri la Sydney.

Italia și Georgia sunt celelalte adversare ale ‘stejarilor’ la turneul final din 2027, găzduit de Australia.

Noua Zeelandă, finalista Cupei Mondiale din 2023, va evolua în Grupa A, alături de echipa gazdă Australia, Chile și Hong Kong.

Franța, câștigătoarea ediției din acest an a Turneului celor Șase Națiuni, a fost repartizată în Grupa E, alături de Japonia, SUA și Samoa.

Iată componența grupelor Cupei Mondiale de rugby din Australia (1 octombrie – 13 noiembrie 2027):

Grupa A: Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong;
Grupa B: Africa de Sud, Italia, Georgia, ROMÂNIA;
Grupa C: Argentina, Fiji, Spania, Canada;
Grupa D: Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia;
Grupa E: Franța, Japonia, Statele Unite, Samoa;
Grupa F: Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe.

Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune patru formații de pe locul al treilea se vor califica în optimile de finală.

