F1 / Posibilele scenarii pentru câștigarea titlului! Ce trebuie să facă Norris, Piastri și Verstappen

Britanicul Lando Norris (McLaren), olandezul Max Verstappen (Red Bull) și australianul Oscar Piastri (McLaren) sunt cei trei piloți care se luptă pentru titlul mondial din Formula 1, duminică, în Marele Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), în ultima etapă a sezonului. Este prima cursă în care mai mult de doi piloți se luptă pentru câștigarea titlului mondial de la confruntarea din sezonul 2010 purtată între patru contracandidați.

Calculele pentru câștigarea titlului înaintea ultimei etape de la Abu Dhabi:

Lando Norris, cu 408 puncte, iese campion mondial dacă:

– încheie cursa pe podium;

– ocupă locul patru sau pe locul cinci, dar Verstappen nu câștigă;

– încheie pe locul șase sau șapte, dar nici Piastri și nici Verstappen nu câștigă;

– ocupă pe locul nouă, iar Verstappen nu se află pe podium și Piastri nu câștigă;

– termină pe locul zece sau mai jos, dar Verstappen nu se află pe podium, iar Piastri nu încheie cursa mai sus de locul trei.

Verstappen, cu 396 de puncte, poate fi campion mondial dacă:

– va câștiga cursa, dar Norris nu este pe podium;

– încheie al doilea, iar Norris nu se află la finalul cursei mai sus de locul opt, dar nici Piastri nu câștigă;

– încheie pe locul trei, dar Norris este pe locul nouă sau mai jos, iar Piastri nu câștigă.

Piastri, cu 392 de puncte, câștigă titlul mondial dacă:

– el câștigă cursa, iar Norris nu se află în primele cinci locuri;

– termină pe locul secund, dar Norris este pe poziția a zecea sau mai jos și Verstappen nu se află pe podium.

Într-un scenariu improbabil ca Norris și Verstappen să încheie la egalitate de puncte, numărul victoriilor fiecăruia în cursele din acest sezon va decide titlul la numărătoarea inversă. Din moment ce ambii piloți au câte șapte victorii, iar o egalitate de puncte ar fi posibilă dacă niciunul dintre ei nu câștigă, numărătoarea inversă se va duce până la totalitatea curselor încheiate pe locul secund în toate cele 24 de mari premii, iar într-un astfel de scenariu Norris va câștiga titlul.

De la primul sezon al Campionatului Mondial, în 1950, titlul a fost disputat până în ultima etapă de 31 de ori. Olandezul Sebastian Vettel, de la Red Bull, care a recuperat de pe locul trei o diferență de 15 puncte față de spaniolul Fernando Alonso, de la Ferrari, a fost ultimul pilot care a venit de pe un loc din spatele podiumului și a câștigat campionatul în ultima etapă. Kimi Raikkonen, cu Ferrari în 2007, a fost celălalt pilot care a mai reușit acest lucru până în prezent, notează Agerpres.

