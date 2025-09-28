Volei (m) / SCMU Craiova a cedat cu Steaua şi a încheiat pe doi la Cupa „Radu Zamfirescu”

Echipa masculină de volei SCMU Craiova a pierdut meciul disputat în ultima zi a turneului amical de la Craiova, Cupa „Radu Zamfirescu”. Formația antrenată de Dănuț Pascu a fost învinsă de Steaua București cu scorul de 3-1 (21-25, 33-31, 25-18, 26-24), la capătul unui joc intens, dar în care gruparea bucureşteană a avut un plus pe parchet.

Alb-albaștrii au câștigat primul set cu 25-21 şi şi-au continuat prestaţia bună şi în cel de-al doilea. De la 24-22 s-a produs declicul, din momentul în care gruparea din Capitală a întors scorul şi a restabilit egalitatea la seturi. Actul al treilea a fost controlat în întregime de Steaua, care a şi trecut în faţă pe tabelă. Din nefericire pentru alb-albaştri, setul al patrulea a fost și ultimul al întâlnirii, pentru că bucureştenii s-au impus cu 26-24 şi au câştigat, astfel, trofeul din Bănie.

SCMU Craiova a câştigat disputele cu Ştiinţa Bucureşti (3-2) şi Zalău (3-1) şi a încheiat pe locul secund la Cupa „Radu Zamfirescu”. CSU Știința București a învins sâmbătă dimineața pe SCM Zalău cu scorul de 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) și s-a clasat, la finalul turneului, pe locul 3.

