F1 / Piastri a intrat în parapet, Verstappen a profitat! Olandezul a câştigat MP al Azerbaidjanului

Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1, desfășurat duminică pe circuitul urban de la Baku (6,003 km).
Verstappen (27 ani), campionul mondial din ultimii patru ani, a obținut cu această ocazie a 67-a victorie din cariera sa în Marele Circ și a patra de la debutul sezonului 2025.
Plecat din pole positon, pentru a șasea oară în acest sezon, „Mad Max“ a condus de la un capăt la altul cursa azeră, devansându-l cu 14 sec 609/1000 pe britanicul George Russell (Mercedes), ocupantul locului secund, și cu 19 sec 199/1000 pe spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams), clasat pe poziția a treia.
Cursa de la Baku a fost marcată de accidentul suferit în primul tur de australianul Oscar Piastri (McLaren), ocupantul primului loc în clasamentul general al piloților, care a pierdut controlul monopostului său și a intrat în parapetul de protecție, fiind nevoit să abandoneze.
Piastri a rămas însă în fotoliul de lider, cu 324 de puncte, însă avansul său față de britanicul Lando Norris, colegul său de la McLaren, clasat pe locul al șaptelea duminică, s-a redus la 25 de puncte. Max Verstappen se află pe locul al treilea la general, la 69 de puncte de Piastri.
Campionatul Mondial de Formula 1 va continua pe 5 octombrie cu Marele Premiu din Singapore, a 18-lea dintre cele 24 de etape ale sezonului.
Top 10 MP al Azerbaidjanului:
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 puncte
- Lando Norris (McLaren) – 299
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 255
- George Russell (Mercedes) – 212
- Charles Leclerc (Ferrari) – 165
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 121
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 78
- Alexander Albon (Williams) – 70
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber ) – 37
Clasamentul constructorilor după MP al Azerbaidjanului:
- McLaren – 623 puncte
- Mercedes – 290
- Ferrari – 286
- Red Bull Racing – 272
- Williams – 101
- Racing Bulls – 72
- Aston Martin – 62
- Kick Sauber – 55
- Haas – 44
- Alpine – 20
