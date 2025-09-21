22.9 C
Craiova
luni, 22 septembrie, 2025
F1 / Piastri a intrat în parapet, Verstappen a profitat! Olandezul a câştigat MP al Azerbaidjanului

F1 / Piastri a intrat în parapet, Verstappen a profitat! Olandezul a câştigat MP al Azerbaidjanului

De Tiberiu Cocora

Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1, desfășurat duminică pe circuitul urban de la Baku (6,003 km).

Verstappen (27 ani), campionul mondial din ultimii patru ani, a obținut cu această ocazie a 67-a victorie din cariera sa în Marele Circ și a patra de la debutul sezonului 2025.

Plecat din pole positon, pentru a șasea oară în acest sezon, „Mad Max“ a condus de la un capăt la altul cursa azeră, devansându-l cu 14 sec 609/1000 pe britanicul George Russell (Mercedes), ocupantul locului secund, și cu 19 sec 199/1000 pe spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams), clasat pe poziția a treia.

Cursa de la Baku a fost marcată de accidentul suferit în primul tur de australianul Oscar Piastri (McLaren), ocupantul primului loc în clasamentul general al piloților, care a pierdut controlul monopostului său și a intrat în parapetul de protecție, fiind nevoit să abandoneze.

Piastri a rămas însă în fotoliul de lider, cu 324 de puncte, însă avansul său față de britanicul Lando Norris, colegul său de la McLaren, clasat pe locul al șaptelea duminică, s-a redus la 25 de puncte. Max Verstappen se află pe locul al treilea la general, la 69 de puncte de Piastri.

Campionatul Mondial de Formula 1 va continua pe 5 octombrie cu Marele Premiu din Singapore, a 18-lea dintre cele 24 de etape ale sezonului.

Top 10 MP al Azerbaidjanului:

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324 puncte
  2. Lando Norris (McLaren) – 299
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 255
  4. George Russell (Mercedes) – 212
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 165
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 121
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 78
  8. Alexander Albon (Williams) – 70
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber ) – 37

Clasamentul constructorilor după MP al Azerbaidjanului:

  1. McLaren – 623 puncte
  2. Mercedes – 290
  3. Ferrari – 286
  4. Red Bull Racing – 272
  5. Williams – 101
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 62
  8. Kick Sauber – 55
  9. Haas – 44
  10. Alpine – 20

