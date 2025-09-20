Oțelul – U Craiova 1-0 / A venit „dușul“ rece! Știința, neinspirată total la Galați

Din păcate pentru Universitatea Craiova și suporterii săi, etapa a 10-a a adus și primul eșec din acest campionat pentru liderul din Superligă! Trupa lui Mirel Rădoi a pierdut la limită pe terenul Oțelului Galați, scor 0-1, la capătul unui meci destul de modest, în care s-a „trezit“ mult prea târziu pentru a putea obține măcar un punct.

Craiova nu a arătat deloc bine în prima parte la Galați. Alb-albaștrii parcă au fost lipsiți de motivație pe terenul uneia dintre echipele incomode din Superligă, iar acest lucru s-a resimțit din plin și la firul ierbii. Timp de 40 de minute, Știința nu a reușit să-și creeze ocazii concrete și să pună pericol în advevăratul sens al cuvântului la poarta ui Dur Bozoancă. Lovitura a fost dată, în minutul 44, de către gazde. Lameira a profitat de o nesincronizare a craiovenilor după o lovitură de colț și a deschis scorul. La vestiare s-a intrat cu 1-0 pentru Oțelul, dar și cu o datorie morală a liderului Superligii.

Ne-am „trezit“ mult prea târziu…

În partea secundă Craiova a avut inițiatia, dar cu greu a reușit să se apropie de poarta adversară. Au intrat și Baiaram, Houri și Rădulescu pe parcurs, primul dintre ei având și o oportunitate bună de a marca în minutul 74. Atacanții Universității din acest meci au cam „dat-o pe lângă“, atât execuțiile lui Nsimba, cât și ale lui Etim nefiind încadrate pe spațiul porții. Din minutul 70, gazdele s-au retras total, dar Craiova a atacat în gol, fără izbândă. Nimeni din tabăra alb-albastră nu a găsit soluția potrivită, nici măcar în prelungiri, când Bancu și Nsimba au avut câte o șansă bună. S-a încheiat 1-0, iar

Oțelul Galați: Dur Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Pedro Nuno (78, Chira) – F. Ferreira, Lameira (84, Murria), Joao Paulo (84, Rus) – D. Sandu (55, Neicu), F. Patrick (78, Paulinho), Pinto. Antrenor: Laszlo Balint.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora (75, Houri), D. Matei (67, Rădulescu), T. Băluță (82, Anzor), Cicâldău (82, Teles), Bancu – Etim (67, Baiaram), Nsimba. Antrenor: Mirel Rădoi.

Chiar dacă a pierdut acest joc, Universitatea rămâne în continuare lider în campionat, cu 23 de puncte. Rapid se poate apropia la un singur punct dacă se va impune în jocul cu Hermannstadt, din Giulești.

