Lupte / Ana Andreea: „Mă bucur că am reușit să urc, în sfârșit, pe podiumul mondial!“

Sportiva română Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marți, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croația), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.

Andreea Beatrice Ana a declarat, vineri, la Aeroportul „Henri Coandă”, că reușita ei reprezintă un prag depășit în cariera sa, următorul fiind reprezentat de visul de a cuceri o medalie la Jocurile Olimpice.

„Pentru mine, această medalie înseamnă foarte mult. Este un prag pe care l-am depășit, mă bucur că am reușit, în sfârșit, să urc pe podiumul mondial. A fost cea mai grea de obținut medalie. A fost un concurs greu per total. Am avut cinci meciuri intense, fiecare diferit. Mă bucur că am reușit să mă adaptez, să mă concentrez și să urc în sfârșit pe podium. Privesc cu motivație, cu încredere către Jocurile Olimpice. Îmi doresc să fac tot ce ține de mine ca să îmi îndeplinesc și acel scop. Ãla va fi țelul suprem de îndeplinit“, a declarat sportiva română.

Ana a explicat că i-a fost destul de greu să revină în cursa pentru medalie după înfrângerea din semifinale.

„A fost destul de greu să mă adun, mai ales că am pierdut la un scor foarte strâns. Dar asta înseamnă să fii profesionist, pentru că trebuie să obții o medalie, nu contează ce culoare are. Diferența de culoare au făcut-o de data aceasta pentru mine niște greșeli de tactică“, a mai spus Ana.

Ana a trecut, luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, a câștigat în sferturi în fața canadiencei Karla Lorena Godinez Gonzalez, dar a pierdut semifinala cu rusoaica Ekaterina Verbina.

Palmaresul luptătoarei române mai cuprinde trei titluri de campioană europeană de seniori și trei medalii la Mondialele Under-23.

Citește și: Lupte / Alexandra Anghel a ratat in extremis medalia la Mondiale





