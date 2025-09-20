18.3 C
Craiova
sâmbătă, 20 septembrie, 2025
Lupte / Alexandra Anghel a ratat in extremis medalia la Mondiale

De Tiberiu Cocora

Sportiva română Alexandra Anghel a fost învinsă de chinezoaica Zelu Li, joi seara, în meci pentru medalia de bronz la cat. 72 kg, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croația), astfel că s-a clasat pe locul al cincilea.

Alexandra Anghel a dispus, miercuri, în optimi de Jiseon Lee (Coreea de Sud), însă a pierdut sfertul de finală cu turcoaica Nesrin Baș, pentru ca joi să câștige în recalificări în fața slovacei Zsuzsanna Molnar, înainte de a pierde meciul cu Li.

La cat. 68 kg, Katerina Zelenykh a învins-o, miercuri, în optimile de finală pe germanca Sophia Schaefle, dar luptătoarea de origine ucraineană a pierdut apoi sfertul de finală cu bulgăroaica Iuliana Vasileva Ianeva. Joi, în recalificări, Zelenykh de Sol Gum Pak (Coreea de Nord).

La greco-romane, Denis Mihai (cat. 55 kg) a ajuns în recalificări. Mihai a trecut în optimi de singaporezul Alexander Shafiq Cuevas, dar a pierdut în sferturi în fața georgianului Vahtang Lolua, iar în recalificări îl va înfrunta pe chinezul Huoying Shi, mai notează Agerpres.

România are până acum o singură medalie, bronzul cucerit de Andreea Beatrice Ana la cat. 55 kg.

România participă la Campionatele Mondiale de lupte, programate în perioada 13-21 septembrie, cu un lot format din 10 sportivi. La lupte greco-romane vom mai fi reprezentați de Patrik Iulian Gordan (cat. 87 kg).

Anul trecut au fost Mondiale doar la categoriile neolimpice, România obținând o medalie de argint, prin Katerina Zelenykh (cat. 65 kg), și una de bronz, prin Denis Mihai (cat. 55 kg, greco-romane).

