Atletism | CSM Craiova și-a atins obiectivele la CN de Seniori

De Alexandru VIRTOSU

Stadionul „Nicolae Mărășescu“ din Craiova a găzduit în weeendul trecut Campionatele Naționale de Senori. Competiție organizată cu succes de Federația Română de Atletism a aliniat la start cei mai buni atleți ai țării în probele spectaculoase de aruncarea ciocanului și a discului, săritura cu prăjina, în înălțime și triplusalt, cursele de 100 m și 110 m garduri, 3000 m obstacole, dar și în dinamicele probe de ștafetă 4×100 m și 4×400 m mixt.

Printre concurenți s-au numărat și reprezentanții CSM Craiova, care au făcut o figură frumoasă.

Iată rezultatele obținute de clubul craiovean:

Locul 1: Cristina Bălan – 800 m, Marian Coman – 5000 m, Adina Firtala – greutate.

Locul 2: Marian Coman – 1500 m; Sergiu Ursu – disc; Florin Ștefania, Roxana Ene, Constantin Andonii, Răzvan Vidrea – 4×400 m mixt; Florina Ștefania, Cristina Bălan, Roxana Ene, Ana Maria Trocan – 4×400 m feminin; Bianca Badea – ciocan; Ștefania Drăgan, Dacian Costea – prăjină; Denis Firulovic – 5000 m.

Locul 3: Adrina Firtala – ciocan; Florentina Budică – înălțime, Laviniu Chiș – 5000 m.

Sportivii de la CSM Craiova au fost pregătiți de antrenorii Ileana Sorescu, Cosmin Sorescu, Ana Matei, Cristieana Cojocaru și Marius Ionescu.

