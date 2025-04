David Popovici ţinteşte performanţa la două competiţii mari în 2025

David Popovici, desemnat marți sportivul anului la Gala „Campionii Natației 2024“ de la Palatul Regal, a declarat în timpul evenimentului că principalele sale competiții din 2025 sunt Campionatele Europenele Under-23 (26-28 iunie) de la Samorin (Slovacia) și Campionatele Mondialele de seniori de la Singapore (11 iulie – 3 august).

„Pe lângă Mondialele pentru care mă pregătesc, îmi doresc să merg într-o vacanță foarte frumoasă după. Îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu familia, cu prietenii și făcând ceea ce-mi place. De mâine, pe 9 aprilie, voi fi la Campionatele Naționale, iar apoi la Europenele Under-23 de la sfârșitul lunii iunie. Sunt obișnuit cu Europenele de seniori, iar acum la Under-23 cred că o să fie o ocazie bună pentru mulți sportivi mai tineri să strălucească și să arate lumii din ce sunt făcuți. Și o ocazie bună și pentru cei care sunt, cum am fost și eu la vârsta lor, așa de 16, 17, 18 ani, să îmi dea de lucru, să mă fugărească, poate să mă întreacă, poate să-i întrec eu. E competiție, despre asta e competiția”, a spus Popovici.

„Prefer să evit așteptările!“

Ca de obicei, el nu vrea să-și impună obiective la competițiile din acest an. Totuşi, este sigur că rezultatele vor veni dacă se va autodepăşi.

„De mic nu am vrut să cad în plasa asta de a mi se seta obiective. Am citit despre treaba asta undeva, într-o carte, unde autorul încerca să definească el fericirea, ceea ce e foarte greu. Mulți filozofi, poeți, autori au încercat de-a lungul timpului. Dar mie mi-a plăcut definiția lui, destul de rece și logică, care zicea în felul următor: ‘Hapiness is the function of reality minus the expectations’ (Fericirea este existența realității fără așteptări). În funcție de așteptările pe care ți le setezi, îți permiți și să nu pleci dezamăgit, și să reușești să le depășești și să fii mulțumit. Așa că, cred că așteptările joacă un rol foarte important în fericirea de zi cu zi. Prefer să evit așteptările de genul. Clar, am obiectivele mele, dar sunt acolo să fie, nu fac un scop din ele“, a mai spus campionul României.

La Naționalele de la Otopeni (9-13 aprilie), David Popovici va concura la 50 m liber, 100 m liber, 200 m liber și 100 m fluture.

