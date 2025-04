David Popovici, sportivul anului la Gala „Campionii Natației 2024“

David Popovici, campion olimpic și cvadruplu campion european, a fost onorat, marţi seară, cu premiul pentru cel mai bun sportiv al anului trecut la Gala „Campionii Natației 2024“. Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) la Palatul Regal, sub Înaltul Patronaj al Casei Regale a României.

La scurt timp după decernarea premiului, medaliatul cu aur la 200 m liber și bronz la 100 m liber la Jocurile Olimpice din 2024 a ţinut un scurt discurs.

„Vreau să mulțumesc întregii mele echipe, pentru că nu ar fi fost posibil fără ei, fără familia mea, fără atâtea de multe lucruri care să meargă așa cum trebuie, dar clar nu ar fi mers nici fără munca și ambiția noastră colectivă. Aș vrea să felicit pe toată lumea din sală, pe toți ceilalți sportivi, dar mai ales înotătorii, dar care nu sunt prezenți cu noi aici. Dar ne vom întâlni de mâine, când încep Naționalele de la Otopeni“, a spus, emoţionat, David Popovici.

Potec încă trăieşte cu amintirile frumoase din 2024

Președinta FRNMP, Camelia Potec, a reamintit de rezultatele excelente de anul trecut.

„Anul 2024 a fost un an extraordinar pentru Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Un an care ne-a dus nu doar bucuria rezultatelor, ci și confirmarea că eforturile susținute, strategia pe termen lung și credința în sportivii noștri, susținerea lor necondiționată, dau roade reale și vizibile. A fost un an în care România a strălucit la toate marile competiții internaționale de obiectiv. Iar apogeul acestui drum a fost, bineînțeles, Paris 2024. Jocurile Olimpice ne-au adus lacrimi de bucurie, momente de glorie și o mândrie greu de spus cu cuvinte. Într-o competiție dominată de excelență, România și-a făcut loc pe cele mai înalte trepte ale podiumului, cu rezultate extraordinare care au reconfirmat locul României pe culmile înotului mondial“, a punctat Camelia Potec, citată de Agerpres.

Mondialul de înot pentru juniori se mută la Otopeni

„Anul 2024 a fost cel în care ne-am confirmat ca echipă, sportivi, antrenori, oficiali, parteneri și câteva instituții ale statului. Un an al solidarității, al unei culturi, un an al performanței care se construiește greu, deloc ușor și cu răbdare, profesionalism și viziune. Privim spre viitor cu încredere, nu doar pentru că ne dorim mai mult, ci pentru că știu că suntem capabili de mai mult.

În luna august vom organiza, la Complexul Sportiv de Natație de la Otopeni, Campionatul Mondial de înot pentru juniori, o onoare imensă și o provocare pe măsură. Vom arăta din nou lumii întregi că România știe să fie gazdă, știe să inspire și știe să susțină excelența sportivă la cel mai mare nivel. Sunt convinsă că ne vom ridica la înălțimea așteptărilor și chiar mai sus. 2024 va rămâne pentru noi un an al excelenței. Un an în care am privit trecutul cu respect, prezentul cu încredere și viitorul cu energie debordantă. Pentru că da, atât natația cât și pentatlonul modern românesc au viitor“, a subliniat Potec.

Lista laureaților Galei „Campionii Natației 2024“:

Sportivi înot:

1. David Popovici – sportivul anului

2. Vlad Stancu

3. Denis Popescu

4. Robert Badea

5. Vlad Mihalache

6. Andrei Theodor Proca

7. Darius Coman

8. Alexandru Constantinescu

9. Matei State

10. Patrick Dinu

11. Richard Szilagy

12. Rebecca Diaconescu

13. Irina Preda

14. Brigitta Vass

15. Daria Silișteanu

16. Aissia Prisecariu

17. Denisa Bacalu

18. Diana Stiger

19. Ana Maria Sibișeanu

20. Ioana Știrbu

Antrenori înot:

1. Adrian Rădulescu – antrenorul anului

2. Dragoș Luscan

3. Valentin Grigoraș

4. Marcel Ivan

5. Omer Șenol-Emin

6. Bogdan Stroe

7. Mircea Purcaru

8. Luis Lăcătuș

9. Bogdan Văleanu

10. Andrei Pinticanu

11. Viorel Ciobanu

12. Gabriel Cojocaru

13. Radu Claudiu

14. Eduard Câșlaru

15. Lorena Diaconescu

16. Valentina Brat

17. Iulia Becheru

18. Dr. Mădălina Ovricenco

Sportivi sărituri:

1. Cătălin Preda

2. Constantin Popovici

3. Alexandru Avasiloae

4. Amelie Foerster

5. Angelica Muscalu

6. Ioana Cîrcu

7. Ellahi Nazanin

Antrenori sărituri:

1. Adrian Gavriliu

2. Florin Avasiloae

3. Claudia Angelescu

Sportivi pentatlon modern:

1. Ion Alexandru Nicoale

2. Bogdan Vîlcescu

3. Eduard Păuleț

4. Erik Krausz

5. Bogdan Toader

6. Alexandra Constantinescu

Antrenori pentatlon modern:

1. Alexandru Molnar Diaconu

2. Dragoș Pintilie

3. Gyula Gallovits

