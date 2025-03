Simona Radiş: „Viitorul pe plan sportiv este unul foarte frumos!“

Canotoarea Simona Radiș, desemnată sportiva anului 2024 în Gala Sportului Românesc, a declarat, marți seară, că schimbarea antrenorului Antonio Colamonici cu Dorin Alupei la conducerea lotului național a adus numai lucruri bune.

„Lucrurile merg spre foarte, foarte bine. Aș putea spune că tot lotul este mult mai motivat și se antrenează mult mai bine acum decât în trecut. Cred că fiecare schimbare aduce ceva pozitiv. Din fericire, această schimbare de antrenor nouă ne-a adus până acum numai lucruri bune. Nu regretăm această schimbare. Nu considerăm că e o pierdere. Aici este întrebarea tuturor, ce se întâmplă cu canotajul pentru că a plecat Antonio Colamonici. Canotajul românesc este foarte bine. Se apropie competițiile și vă invit să fiți cu ochii pe noi să vedeți ce putem“, a spus Radiș, prezentă la Gala Sportului Românesc 2024.

Radiș se gândește cu optimism la participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

„Anul 2024 a fost un an frumos. Unul foarte greu, dar cu rezultate extraordinare. M-a împlinit din toate punctele de vedere. Fiecare medalie pe care am cucerit-o, indiferent de culoarea ei, mi-a completat palmaresul. Acum pot să spun că am trecut în 2025 fără stres, fără presiune, iar acum drumul meu este oarecum mai ușor. Este mai vizibilă, mai clară ediția Jocurilor de la Los Angeles. Viitorul este unul foarte frumos, chiar îndemn pe toată lumea să fie cu ochii pe mine, pe noi“, a mai spus ea.

