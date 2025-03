David Popovici: „Mă bucur că ne este recunoscut efortul!“

David Popovici a afirmat, marți, la Gala Sportului Românesc 2024, organizată de Agenția Națională pentru Sport, că obiectivele sale la campionatele mondiale și europene au rămas neschimbate chiar şi după cucerirea celor două medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„În fiecare an, noi, înotătorii, avem câte un concurs important, fie sunt europene sau mondiale. Anul acesta sunt Mondialele și mi-am propus ceea ce îmi propun întotdeauna, nu s-a schimbat absolut nimic. Nu contează că acum sunt și campion olimpic. Îmi propun să mă simt bine, să înot cât de repede pot și să mă autodepășesc. Mă bucur pentru acest premiu, de cel mai bun sportiv al anului. Mă bucur pentru toată echipa mea, mă bucur că ne este recunoscut efortul. Anul trecut a fost un an foarte greu, foarte plin, am avut extrem de mult de muncit și de tras pentru Jocurile Olimpice, numai că într-un final a meritat. Sunt foarte mulțumit pentru ceea ce s-a întâmplat“, a declarat Popovici.

„Voi vorbi de fiecare dată când voi avea ocazia!“

David nu a evitat să aducă în atenție, din nou, problema bazelor sportive deficitare din ţară.

„Ieri m-am întors din cantonament. A trebuit să mergem afară, pentru că noi nu avem un centru de pregătire la altitudine. Am stat trei săptămâni în Turcia, la peste 2.000 de m altitudine. Eu voi face tot ce pot, o să mă zbat la fel ca și până acum, de când s-au pus reflectoarele pe mine. Bazinul din interior de la ‘Lia Manoliu’ este abandonat de șapte-opt ani și, în loc să se rezolve problema pentru care s-a închis, s-a oprit totul. Nu știu cum să poate rezolva, dar eu voi vorbi de fiecare dată când voi avea ocazia. Nu știu concret ce se poate face pentru înotul românesc, însă știu ce pot face eu pentru toți tinerii și copiii care mă urmăresc, și anume, vreau să îi inspir vreau să fiu un exemplu“, a completat David Popovici.

