Luptătorii de la CSU şi LPS au cucerit 18 medalii la „Memorialul Antrenorilor Craioveni“

În data de 1 martie a avut loc în Sala de scrimă a liceului „Petrache Trişcu“ Turneul Internaţional „Memorialul Antrenorilor Craioveni“ la lupte. Printre organizatorii competiției, pe lângă Federaţia Română de Lupte, s-au mai regăsit și LPS Petrache Trişcu Craiova, CS Universitatea Craiova și AJ Lupte Dolj.

La startul competiției au fost peste 250 de luptatori din Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia de Nord, dar şi de la cele mai bune cluburi din țară. La deschiderea concursului au avut cuvântul domnul prefect Dan Diaconu, doamna director Alina Dica și directorul CS Universitatea Craiova, Pavel Badea. Concursul a fost destinat mai multor categorii de vârstă, de la 7 la 20 de ani.

Medalii frumoase şi multe

Luptatorii liceului „Petrache Trişcu“ au reusit sa obțină o frumoasă salbă de medalii (6 de aur, 7 de argint şi 5 de bronz).

Antrenorii Aurel Cimpoeru şi Marius Cimpoeru se pot lăuda cu rezultatele următorilor sportivi: Rova Luminița (aur), Neguț Ștefi, (aur), Cimpoeru Tudor (aur), Surdu Alexandru (argint), Ghindaru Luiza (argint), Mihalcea Florin (argint), Boicea David (argint), Diță Angel (bronz), Mihai-Gonzalez Andrey (bronz) şi Cimpoeru Bogdan (bronz). Ghindaru Gabriel a încheiat pe locul al 5-lea.



De asemenea, nu mai puţin de opt luptători pregătiţi de Valentin Boboşca au performat: Ungureanu Erico (aur), Covrig Maria (aur), Covrig Alina (aur), Ungureanu Antonia (argint), Surcel Cristina (argint), Poenaru Erika (argint), Șoimu Bogdan (bronz) şi Căruț Razvan (bronz).

Aurel Cimpoeru: „Am scos medalii frumoase!“

Unul dintre antrenorii luptătorilor craioveni, Aurel Cimpoeru, s-a arătat mulţumit de devotamentul tuturor şi de modul în care copiiii au gestionat fiecare meci din cadrul concursului.

„A fost o competiţie destul de puternică din spusele celor invitaţi din Molvova, Bulgaria şi Macedonia de Nord. Toţi au spus că a fost unul dintre cele mai tari concursuri la care au participat la acest nivel. Am avut multe categorii de vârstă, de la 7 ani până la 20. Am avut, practic, o paletă mai largă de categorii, ca să-i verificăm şi pe cei mici şi pe cei mari. Chiar au fost încântaţi. Am scos medalii frumoase şi ne bucură reuşitele tuturor. Am avut înscrişi mai mulţi copii. Chiar şi cei care n-au prins medalia au avut meciuri disputate şi foarte frumoase.

Ne-am atins principalul obiectiv, de a-i verifica acum. Ne-am dorit să vedem nivelul la care ne aflăm, ca să putem lucra pentru Campionatele cu obiective. Treptat, toţi copiii se motivează, de la o competiţie la alta. Dacă mă uit în urmă cu doi ani, cei mici au fost mai reţinuţi în a se exprima. Acum au progresat, au câştigat încredere. Trebuie aduse cât mai multe competiţii la nivelul lor şi atunci poate apărea şi progresul. Chiar au avut dăruire şi de această dată“, a declarat Aurel Cimpoeru.

