Rugby / David Gerard: „Nu a fost un joc bun, avem foarte mult de lucru“

Antrenorul echipei naţionale de rugby a României, David Gerard, s-a arătat nemulţumit de jocul „stejarilor” în meciul de debut din Grupa B a Rugby Europe Championship 2024, chiar dacă a învins Polonia cu 20-8 (17-3).

„Nu a fost un joc bun, dar am obţinut o victorie şi asta e important. Fiecare început este dificil, pentru toată lumea. Uitaţi-vă şi la Spania, Georgia sau Portugalia. Doar am obţinut o victorie, dar avem foarte mult de lucru înaintea meciurilor cu Belgia şi Portugalia“, a afirmat Gerard într-un interviu difuzat pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Rugby.

Tehnicianul francez consideră că victoria este cel mai important câştig al naţionalei României în meciul cu Polonia.

„Am fost foarte încrezător înainte de meci, dar nu am fost foarte încântat pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren. În prima repriză am jucat mai bine, am avut controlul, dar a doua repriză a fost foarte săracă şi nu am putut să revenim. Victoria cred că este cel mai important lucru pe care l-am obţinut. În meciul cu Belgia în primul rând trebuie să câştigăm, trebuie să continuăm această serie”, a mai spus Gerard.

