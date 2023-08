Lupte | Medalii de aur pentru Alexandra Anghel şi Răzvan Kovacs. Cimpoeru, fericit!

Reprezentanţii CS Universitatea Craiova au noi motive de bucurie şi de laudă graţie secţiei de lupte, de care se ocupă cu succes antrenorii Aurel şi Marius Cimpoeru. Alexandra Anghel şi Răzvan Kovacs au reuşit victorii importante, concretizate cu medaliile de aur la Turneul Internaţional Ladislau Şimon şi Ion Cornianu, de la Bucureşti (17-20 august). Aceste rezultate le conferă sportivilor din Bănie un moral excelent pentru Campionatele Mondiale de la Belgrad, din perioada 17-24 septembrie.

Bucuria cea mare a adus-o Alexandra Anghel, care a câştigat medalia de aur la 68 kg, categorie olimpică. Aceasta a câştigat finala cu Iulina Ianeva, nimeni alta decât campioana europeană a categoriei 68 kg! De altfel, pe podium au fost trei campioane europene: Mimi Hristova (Bulgaria), campioana europeana 65 kg; Ianeva (Bulgaria), campioana europeană 68kg şi Alexandra Anghel – campioană europeană, 72 kg.

La rândul său, Răzvan Kovacs a câştigat medalia de aur și totodată dreptul de a reprezenta România la Campionatele Mondiale de la Belgrad.

Aurel Cimpoeru, prins în calculele pentru Olimpiadă

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Aurel Cimpoeru, este încântat după medaliile de aur obţinute de Robert Kovacs şi Alexandra Anghel la Bucureşti. El a început calculele pentru ce va urma, sperând la medalii obţinute la Mondialele de la Belgrad, pentru că acestea ar asigura prezenţa la Jocurile Olimpice.

„Kovacs a avut selecţie şi a câştigat atât medalia de aur, cât şi dreptul de participare la Mondialele de la Belgrad. A fost primul rezultat care m-a făcut fericit.

Cel mai mult m-a bucurat rezultatul Alexandrei, care a reuşit în categoria 68 de kg, o categorie olimpică, să câştige competiţia. Menţionez că pe podium au fost trei campioane europene la categorii diferite: două bulgăroaice şi, bineînţeles, Alexandra. S-au întâlnit toate trei la Bucureşti. Şi-au disputat categoria 68 kg şi câştig de cauză a avut Alexandra Anghel. Asta îmi dă speranţe că este pe drumul cel bun. Spun asta pentru că peste o lună este Campionatul Mondial, care este primul criteriu pentru calificarea la Jocurile Olimpice.

„Este un criteriu foarte dur de calificare“

Dacă o să câştigăm o medalie la Belgrad suntem deja calificaţi. Este un criteriu foarte dur de calificare. În cazul în care nu prinzi medalie şi ieşi pe locul 5 mai dispuţi un meci, pentru a obţine un loc la Olimpiadă. Noi sperăm să obţinem podiumul şi să ne eliberăm de stresul a încă un meci la Campionatul Mondial. Este posibil lucrul acesta, pentru că Alexandra arată o formă bună, este în creştere, iar acest rezultat îi aduce un moral bun. În plus are valoare pentru a câştiga o medalie şi la Mondiale, dar cu siguranţă nu va fi foarte uşor. Îşi vede de treabă, munceşte… Acum nu a fost în formă 100%. Vine după un cantonament susţinut în China foarte solicitant şi a fost puţin epuizată.

Meciul cu Ianeva l-a câştigat la limită. Scorul s-a terminat 4-4, dar valoarea punctelor a fost mai mare pentru Alexandra. Acesta a fost criteriul prin care a câştigat meciul. Până la Mondiale mai avem puţin şi cred că atunci va fi în formă maximă. Sperăm să fie ferită de accidentări şi să lupte aşa cum ştie ea“, a declarat Aurel Cimpoeru, pentru GdS.

Alexandra Anghel: „Am reuşit să-mi iau revanşa“

La rândul său, Alexandra Anghel ne-a explicat că meciul cu Iuliana Ianeva a fost mai mult decât o luptă pentru medalia de aur.

„Iuliana Ianeva, pe care am învins-o acum pentru aur, este sportiva cu care m-am luptat anul trecut la Campionatul European pentru medalia de bronz. Pentru mine este o mare realizare, pentru că am reuşit să-mi iau revanşa. Cu siguranţă ne vom lupta din nou la Belgrad, pentru că este o sportivă din importantă din categoria mea. O cunosc destul de bine, nu e prima dată când luptăm.

Cred că de data asta am fost un pic mai activă decât în meciul trecut, în care m-a bătut. Am atacat mai mult, am fost mai concentrată şi mult mai curajoasă. N-am fost 100%, dar voi fi în formă maximă la Campionatul Mondial. Obiectivul meu principal este acum o medalie la Campionatul Mondial. Îmi doresc să rămân sănătoasă până atunci“, a spus Alexandra Anghel, pentru GdS.

Răzvan Kovacs: „Îmi doresc foarte mult o medalie la Belgrad“

În ceea ce-l priveşte pe Răzvan Kovacs, sportivul legitimat la CS Universitatea Craiova se bucură că a trecut cu bine peste hopul de la Bucureşti. El a punctat că acum îşi canalizează forţele pentru participarea la Campionatul Mondial de la Belgrad, unde vrea o medalie.

„Am avut în prim plan o selecţie pentru Campionatul Mondial şi am concurat cu un coleg tot din România. A fost o competiţie destul de bună, a fost puţin şi de verificare în perspectiva Mondialului. Miza a fost mai mare pentru mine, m-am focusat pe selecţia aceasta. Adversarul meu nu a făcut categoria, un motiv pentru ca Federaţia să mă aleagă.

Îmi doresc foarte mult o medalie la Belgrad, pentru că vorbim şi de o calificare la Olimpiadă. Toţi sportivii muncesc pentru JO, iar că să ajung acolo trebuie să prind podiumul. Îmi ştiu adversarii de la Belgrad, dar să vedem ce va fi la tragerea la sorţi“, a comentat Răzvan Kovacs, pentru GdS.

