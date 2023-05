Culturism & fitness | Costel Torcea, fericit după titlul european din Spania

Anunţam la începutul săptămânii a doua mare performaţă realizată de România în acest an competiţional de culturism şi fitness. După titlul de campioană balcanică, România a cucerit şi titlul european.

Lotul tricolor a reuşit să obţină în cele patru zile de concurs de la Santa Susanna (Spania) 104 medalii! Mai exact: 42 de aur, 41 de argint și 21 de bronz. Totodată s-au obținut 17 locuri 4, 10 locuri 5 și 7 locuri 6.

Echipa României a obținut, pe națiuni, următoarele rezultate:

-la Juniori și Masters – locul 1 din 32 de țări participante;

-la Fitness Challenge-Speed Fit – locul 1 din 6 țări participante;

-la Fitness – locul 2 din 31 de țări participante;

-la Culturism – locul 3 din 34 de țări participante.

Costel Torcea: „Imnul României s-a auzit de cele mai multe ori“

Selecţionerul României în materie de culturism şi fitness, craioveanul Costel Torcea, a acordat un interviu GdS. Maestrul a explicat rezultatele excelente obţinute de lotul naţional.

„A venit momentul să vă răspund la întrebarea pe care mi-aţi pus-o în urmă cu două săptămâni şi anume ce vom face în Spania. Am ieşit campioni europeni pe naţiuni! Totalizăm 104 medalii. Pot să spun că este a doua ediţie a Campionatelor Europene unde am dominat scena. Imnul României s-a auzit de cele mai multe ori. România a ieşit campioană balcanică şi europeană şi ne dorim să o facem şi la Campionatele Mondiale. În ultimii ani am ieşit pe locul 2 şi 3 şi e clar că ne dorim să luăm un titlu mondial, dar cred că este prea devreme să vorbim despre acest obiectiv acum. Este important pentru noi, ca sport, federaţie şi ţară să ne menţinem în top 3 mondial.

Sufleteşte mă aşteptam la asemenea rezultate în Spania. Cunoşteam foarte bine sportivii lotului naţional, am discutat cu ei foarte mult timp, am avut şi un cantonament în iarnă, dar şi o evaluare. Contactul cu sportivul pot spune că a fost săptămânal. Ştiam că şi cei noi, care au venit în lotul naţional, trecând de la lotul B, la lotul A, erau într-o formă foarte bune şi voiau să se autodepăşeacă văzând cât de bine este la lot şi câte beneficii au în urma rezultatelor foarte bune“, a spus Torcea.

E mândru de „gladiatori“

Maestrul Costel Torcea s-a arătat încântat de rezultatele înregistrate de sportivii legitimaţi la CS Gladiator Gym Craiova.

„Mezinul echipei, David, a avut ghinion prin faptul că s-a cumulat categoria, dar a dat dovadă de o seriozitate şi de un respect deosebit în rândul echipei. Corbeanu a confirmat din nou că este campionul Europei şi trebuie să o facă în continuare. Cea mai mare surpriză de la Gladiator a fost Dragoş Enuţă, care a câştigat cinci medalii de aur! Nu mă aşteptam, sincer, să ia chiar cinci. El a fost cel mai bun la toate categoriile la care a intrat.

Narcisa a ieşit vicecampioană, Andrei Pop a luat medalie de bronz şi cu toţii au punctat pentru echipa României. Dar eu vreau să punctez, aşa cum am făcut-o de fiecare dată: aici sunt gladiatorii mei, dar acolo, pe scenă, sunt sportivii României!“, a menţionat fostul mare campion al României.

A crescut presiunea pe umerii staff-ului tehnic

Costel Torcea a admis că presiunea este din ce în ce mai mare pe umerii săi, ai lui Cristi Firică şi ceilalţi secunzi din staff-ul României. Dar a punctat că toată lumea îşi face treaba foarte bine, colaborarea cu departamentele administrative din cadrul Federaţiei este foarte bună şi se aşteaptă la noi rezultate remarcabile.

„Este o presiune mai mare, pentru că noi ne extindem de la an, la an. Valoarea Campionatelor Naţionale a crescut foarte mult, numărul competitorilor depăşesc 1000 şi noi trebuie să fim foarte atenţi, să selecţionăm cei mai buni sportivi. Trebuie să avem grijă cum îi punem pe categorii, chiar dacă la Campionatul Naţional au concurat la altele. Nu avem voie să ne jucăm cu viitorul acestor copii şi să-i ajutăm să obţină rezultatele pe care ni le dorim cu toţii.

Ne aşteaptă două mari competiţii: Campioantul Naţional şi un Grand Prix Internaţional pe care-l organizează federaţia noastră. Le-am spus sportvilor încă de marţi: a început pregătirea pentru Campionatele Mondiale. Pauză au doar de sărbătorile de iarnă, când au voie să mănânce o bucăţică de şoric şi cam atât.

Avem obligaţia să colaborăm foarte bine cu federaţia, pentru că oamenii de acolo se zbat foarte mult pentru noi. Doar împreună am putut ajunge la nivelul actual“, a încheiat Costel Torcea.

Rezultatele înregistrate de sportivii legitimaţi la CS Gladiator Gym Craiova:

Dragoș Enuță: Overall (campion absolut) la Master Men’s Games Classic Bodybuilding şi overall la Master Men’s Classic Bodybuilding; locul 1 la Master Men’s Games Classic Bodybuilding 40-44 Years, Open; locul 1 la Master Men’s Classic Bodybuilding 40-44 Years, Open; locul 1 la Master Men’s Bodybuilding 40-44 Years, up to 80 kg.

Severin Irimia: locul 1 la Fitness Challenge Gold Category – Individual Men’s Pairs Competition; locul 4 la Fitness Challenge Gold Category – Individual Men Competition; locul 4 la Fitness Challenge Silver Category – Individual Men Competition.

Florentin Corbeanu: locul 1 la Master Men’s Physique 50 Years & over, Open.

Narcisa Martin: locul 2 la Women’s Bikini up to 164 cm.

Andrei Pop: locul 3 la Master Men’s Games Classic Bodybuilding 45 Years & over, Open; locul 4 la Master Men’s Classic Bodybuilding 50 Years & over, Open; locul 4 la Master Men’s Bodybuilding 50-54 Years, Open; locul 4 la Master Men’s Classic Physique 50 Years & over Open.

David Mitroi: locul 5 la Junior Men’s Physique 16-20 Years, Open.

Martin Narcisa / Cojoacă Cristian: locul 9 la Fit- Pairs, Open.

Adrien Cserei: locul 11 la Women’s Wellness up to 163 cm.

