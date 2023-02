Elisabeta Lipă: „Odată cu bugetul ăsta, parcă visul pentru JO ni s-a spulberat!“

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat că bugetul alocat de la Ministerul Sportului este insuficient pentru anul preolimpic şi că sportivii români sunt obligaţi să se lupte cu adversari care beneficiază de sume de 30 de ori mai mari.

„Cum mi se pare bugetul? Nici nu pot să mă gândesc că ar fi un buget, nu pot spune cum mi se pare. Acest buget este insuficient într-un an preolimpic, când obiectivele noastre sunt atât de frumoase, încât parcă odată cu bugetul ăsta, visul ni s-a spulberat. Dar tot nu pot să accept lucrul acesta, pentru că sportivii noştri sunt în cantonament în Italia din decembrie, în pregătire, şi sunt dornici de a reprezenta România cât mai frumos la Jocurile Olimpice. Noi la Tokyo l-am încheiat cu trei medalii, una de aur şi singura de aur a României, şi două de argint, iar anul trecut a fost un an de excepţie, în care am demonstrat că ne batem cu cele mai puternice ţări, care într-adevăr finanţează sportul.

Dacă stau să mă gândesc, noi cu 2 milioane de euro trebuie să ne luptăm cu Anglia, care are buget de 60 de milioane de lire sterline. Deci despre ce vorbim? Cu cine să mă compar? Cu care dintre adversarii noştri să ne comparăm noi? Cu bugetul ăsta nu ne putem compara cu nimeni. Şi totuşi am demonstrat că putem face performanţă, că muncim, că suntem serioşi, că am reuşit să creştem o echipă atât de frumoasă, care aşteaptă Parisul cu nerăbdare şi aşteaptă calificările”, a declarat Lipă, pentru Agerpres.

Vor să ajungă şi la Iohannis

Ea afirmă că toţi reprezentanţii sportului românesc care îşi doresc să obţină medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 ar trebui să facă front comun şi să ajungă până la preşedintele Klaus Iohannis, căruia să-i transmită că au nevoie de fonduri dacă vor să se lupte cu marile puteri ale lumii sportive.

„SUA, Canada, Olanda, Anglia nu au probleme cu bugetul, la ei este totul foarte bine pregătit, ştiu cu un an înainte ce au de făcut, competiţiile la care participă, hotelurile unde fac cantonamente şi aşa mai departe. Numai noi stăm şi aşteptăm la începutul anului. Acum este într-adevăr puţină tevatură, două-trei zile, dar ca orice minune la noi se termină în trei zile, după care toată lumea aleargă cu hârtiile la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, care niciodată nu spune nu, pentru că nu are voie să spună nu. Dar şi bugetul Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este limitat şi probabil că pe criza asta de finanţare nu ştiu cum se vor descurca.

Speranţa noastră este aceeaşi ca şi anul trecut şi probabil că aşa va fi şi la anul, aşteptăm rectificarea, să se întâmple minuni la rectificare şi sper că până atunci să avem puterea, cei care chiar ne dorim medalii la Jocurile Olimpice, să fim o echipă unită, să ne ducem de la începând cu ministrul până la preşedintele României, pentru că dacă îşi doresc să ne vadă luptându-ne cu marile puteri ale lumii la Paris trebuie să ne şi ajute. Fără o finanţare adecvată nu poţi face performanţă, nu ai cum să faci”, a completat preşedinta FRC.

