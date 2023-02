Marius Florea: „Bugetul ne va ajunge doar până în luna iulie“

Federaţia Română de Scrimă a primit pentru 2023, de la Ministerul Sportului, un buget de 5,8 milioane lei, comparativ cu 5,85 milioane în 2022. Preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea, a declarat că bugetul pentru 2023, de 5,8 milioane de lei, va ajunge doar până la Campionatele Mondiale de seniori de la finalul lunii iulie. Acesta a punctat şi faptul că necesarul pentru acoperirea întregului an ar fi fost de 12,4 milioane de lei.

„Nu vă ascund faptul că, din calculele pe care le-am făcut acum şi contractul pe care o să-l trimitem la Ministerul Sportului, acest buget va ajunge exact până la sfârşitul Campionatul Mondial, adică luna iulie. Noi avem de bugetat Campionat European şi Campionat Mondial pentru cadeţi şi juniori, un Campionat European U23 şi Campionatul Mondial de seniori. Deci noi vom finanţa, începând cu luna februarie, martie, aprilie, mai, iunie şi iulie, şase luni. Şi apoi să sperăm că vor găsi soluţii cei de la minister să poată să ne facă o rectificare, ca altfel nu avem cum să termină acolo.

Bugetul este cam acelaşi ca anul trecut, dar trebuie să ne uităm la P3 (programul pentru utilităţi), întreţinere gaze şi curent, în care anul trecut aveam 800.000 lei şi acum avem 200.000 lei. Asta nu ne deranjează cu nimic, pentru că în funcţie de utilităţi ne vor da banii. Eu anul trecut am avut 5,05 milioane lei la sportul de performanţă, care mă interesează pe mine, şi în acest an avem 5,6 milioane lei. Deci am un plus de 550.000 de lei”, a explicat Marius Florea, pentru Agerpres.

Mai trebuie bani încă pe atât

Preşedintele FR de Scrimă a adăugat că trebuie găsite soluţii de finanţare pentru restul anului şi că bugetul calculat pentru a acoperi toate necesităţile se ridica la 12,4 milioane de lei.

„Cred că se vor găsi soluţii, nu cred că ne vor lăsa aşa pentru că, într-adevăr, nici nouă nu ne convine de fiecare dată să aşteptăm până în ultimul moment să găsim soluţii. Noi căutăm surse suplimentare, mai avem şi sponsorizări, nu spunem că nu. Dar nu pot să mă bazez pe un program clar. Dacă vrei să ai o strategie pentru 2024, 2028, 2032, eu nu pot s-o fac fără să am un buget adecvat. Nu ascund faptul că noi am cerut 12,4 milioane de lei. Se cer medalii de la noi, anul trecut am adus foarte multe medalii, cred că este unul dintre cei mai buni ani ai scrimei româneşti la toate nivelurile.

Dar, noi n-avem cum să creştem, să avem viitor în acest sport dacă nu ajutăm cadeţii, juniorii şi tineretul să meargă în competiţii, să fie în pregătire centralizată. Pentru că la noi într-adevăr e mult mai bine dacă sunt în pregătire centralizată, decât împrăştiaţi aşa în toată ţara. Noi facem performanţă numai prin muncă, prin foarte multă dăruire a antrenorilor. Nu e aşa de simplu să plece de acasă, eu îi înţeleg şi pe ei. Am fost şi antrenor, ştiu ce înseamnă să fie plecat de acasă, aibă copii, să aibă soţie, adică nişte sacrificii pe care le facem cu toţii’‘, a adăugat Marius Florea.

