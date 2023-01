Robert Glință şi-a anunţat retragerea la doar 25 de ani

Înotătorul Robert Glință a anunțat, astăzi, pe contul personal de Facebook că se retrage din sportul de performanță la doar 25 de ani. Acesta susţine că este momentul oportun să facă un pas spate. El le mulțumește tuturor celor care într-o formă sau alta au fost alături de el de-a lungul carierei.

„A venit timpul să fac un pas înapoi de la înotul competițional.

Prin suișuri și coborâșuri, acest sport m-a învățat atât de multe și m-a făcut cu adevărat să cresc în ființa umană mai evoluată de astăzi.

Fie că este vorba de durere sau glorie, eșec sau succes, suferință sau fericire, cantitatea de responsabilitate, disciplină, dăruire, ambiție prin muncă asiduă pentru a atinge un scop și a depăși adversitățile și obstacolele, au crescut rădăcini adânci în mine care vor prevedea nu rămâi cu mine.

Nimic nu ar fi fost posibil fără oamenii cu care am lucrat pe parcurs. Fiecare dintre ei joacă un rol uriaș și lasă o urmă importantă în cariera și viața mea. Pentru ei, nu îmi pot exprima suficient recunoștința.

Toate amintirile frumoase și prietenii dragi pe care mi le-a adus acest drum, conexiunile sufletești care depășesc viața de înot, mă fac să simt că am câștigat mult mai mult decât niște medalii și trofee pe parcurs.

Tuturor prietenilor și fanilor vreau să vă mulțumesc că mi-ați arătat mereu sprijinul și că ați crezut în mine indiferent de situație.

Resursele sunt epuizate și este timpul să mă adresez și să am grijă de propria mea sănătate fizică, mentală, emoțională și spirituală, căci sunt doar o altă ființă umană până la urmă.

Născut pe 18 aprilie 1997, la Pitești, Robert Glință (1.85 metri și 75 de kg) a câștigat mai multe medalii de-a lungul carierei. El, alături de David Popovici, sunt cei mai cunoscuți înotători români peste hotare.

Iată cele mai importante rezultate ale lui Robert Glinţă:

CM Abu Dhabi 2021 – bronz la 100m spate (bazin scurt, 25m);

CE Budapesta 2020 – aur la 100m spate;

CE Glasgow 2018 – argint la 50m spate;

CE Budapesta 2020 – argint la 50m spate;

CE Kazan 2021 – argint 100m spate (bazin scurt);

CE Kazan 2021 – bronz 50m spate (bazin scurt);

CE Glasgow 2019 – bronz la 100m spate (bazin scurt);

CE Copenhaga 2017 – bronz la 100m spate (bazin scurt);

CM de juniori de la Singapore 2015 – aur în proba de 100m spate.

