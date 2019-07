Fotbal / Gigi Ciurea: Mă reîntorc cu drag la CSO Filiaşi

CSO Filiași are, începând de astăzi, un nou antrenor principal. Oficialii grupării doljene au bătut palma cu Gigi Ciurea pentru postul rămas vacant după plecarea lui Mugur Gușatu. Fostul fotbalist al Universității Craiova şi-a început activitatea azi-dimineaţă, când a condus primul antrenament pe stadionul „Aripile“. Gigi Ciurea a revenit astfel la echipa pe care a mai pregătit-o în primul an de Liga a III-a, tot el fiind cel care a promovat-o în 2014.

Gigi Ciurea va fi secondat de Cosmin Fruntelată.



La şedinţa de astăzi, de la „Aripile“, s-au prezentat şi foştii jucători de Liga I, Mihai Dina şi Alex Mirescu. Ambii ne-au declarat că momentan doar se pregătesc cu echipa, însă nu exclud posibilitatea de a îmbrăca tricoul Filiaşiului.

„Iubesc clubul ăsta“

Noul antrenor al Filiaşiului a fost foarte bucuros de revenirea în iarbă. A punctat că i-a fost uşor să accepte propunerea oficialilor doljeni, întrucât CSO se află de mult timp în inima sa.



„Mă reîntorc aici cu drag. Am avut mari satisfacţii la CSO Filiaşi. Am avut promovarea din Liga a IV-a în Liga a III-a, apoi au urmat rezultate destul de bune… Cred că am făcut un pas înainte. Iubesc clubul ăsta! Mă bucur că va fi şi un nou stadion şi sper ca publicul din Filiaşi să vină şi să ne susţină. Avem nevoie de fani şi sunt importante rezultatele. Mi-era dor de fotbal, pentru că sunt câteva luni de când nu am avut echipă şi dacă nu ai activitate nu este bine. Acum totul este ok şi îmi doresc să fac o treabă bună cu copiii pe care îi am aici în lotul Filiaşiului“, a spus Gigi Ciurea.

„Cunosc foarte puţini dintre jucători în momentul de faţă, dar cu trecerea timpului o să-i cunosc pe toţi foarte bine. Vor fi şi meciuri amicale în care o să vorbesc mai mult în momentul în care o să-i văd la joc. Nu am discutat deocamdată de obiectiv, dar se vrea o ochipă bună, de perspectivă. E posibil să rămână şi Dina. Este un jucător valoros, ar ajuta şi aceşti copii de la noi, de la echipă. Depinde de el şi de cei din conducere. Telefonul meu este deschis tot timpul şi aştept şi alţi jucători dacă vor să vină la noi, pentru că sperăm să facem o echipă bună“, a mai afirmat Gigi Ciurea.

Spânu promite un lot competitiv

Prezent la şedinţa de pregătire, preşedintele Florin Spânu a afirmat că are mare încredere în Gigi Ciurea, le-a mulţumit jucătorilor vechi care au plecat şi celor care au decis să rămână şi a promis că CSO Filiaşi va alinia un lot competitiv şi în ediţia viitoare a Ligii a III-a.



„Este un nou început, de data asta cu Gigi Ciurea. După cum ştiţi, cu el am pornit acest proiect din Liga a IV-a, am promovat şi cu el am şi am jucat în două campionate. În primul, 2014-2015, chiar am terminat pe un loc foarte bun, pe 6. Îi mulţumesc pe această cale că şi-a dat acordul de a veni şi de a pregăti echipa. Ne-am despărţit de foarte mulţi jucători în această vară şi vreau să le mulţumesc, pentru că împreună am trăit 7-8 ani şi chiar meritau să meargă în altă parte, pentru că până la urmă dacă stai atâţia ani la o echipă te plafonezi. Probabil că şi ei vor fi mult mai bine şi le doresc multă baftă“, a spus Spânu.

„Am adus jucători tineri, din întreg judeţul Dolj şi, în special, din Filiaşi şi sunt mulţumit de jucătorii care au rămas. Vorbim despre nucleul de bază: Sorin Munteanu, Cosmin Calu, Aurel Lupu, Claudiu Ştefan, Alex Armăşelu şi Ion Creţu, jucători care au dus greul echipei. Pe lângă ei vor veni de săptămâna viitoare încă cinci jucători cu experienţă: un portar, fundaş central, doi mijlocaşi laterali şi un atacant. Mihai Dina este la primul antrenament cu noi şi în funcţie de cum se va simţi şi se va pregăti bine, cu siguranţă îl vrem în lot. Este un fotbalist care nu are nevoie de nicio prezentare, avem nevoie de el, dar totul depinde numai de el“, a mai declarat Florin Spânu.

Cantonament pe plan local

Preşedintele CSO Filiaşi a precizat că echipa va intra într-un stagiu de pregătire pe plan local, în care Gigi Ciurea îşi va pune elevii la punct.

„De săptămâna viitoare, la cererea antrenorului, vom intra şi într-un cantonament centralizat, care va avea loc în Filiaşi şi se va întinde pe şase zile, ocazie cu care îi va cunoaşte foarte bine pe băieţi. Acolo avem la dispoziţie sala de sport, sauna, iar antrenamentele se vor face pe terenul de iarbă al noului stadion“, a explicat Florin Spânu.

Acesta a precizat care va fi şi obiectivul pe termen lung al clubului: „Vrem ca în maximum trei-patru ani, toţi jucătorii care vor face parte din echipa de seniori să fie din propria pepinieră. Avem în prezent 5 grupe de copii şi ne vom baza pe ei în viitor“.

Vor inaugura stadionul pe 7 septembrie, în compania Universităţii Craiova

Întrebat despre modul cum decurg lucrările la stadionul din Filiaşi, Florin Spânu ne-a mărturisit că totul este gata, mai puţin tribunele, la care se lucrează intens. A anunţat în schimb data inaugurării: 7 septembrie. CSO Filiaşi vrea ca primul meci de pe noua arenă să fie în compania echipei mari a Universităţii Craiova.



„Inaugurarea stadionului va fi pe 7 septembrie. Pentru primul joc din noul sezon al Ligii a III-a o să fac hârtie către FRF să jucăm în deplasare, iar al doilea meci o să-l susţinem acasă. Legat de data inaugurării, ne-am gândit că este întrerupt campionatul Ligii I, pentru că sunt meciurile României cu Spania (5 septembrie) şi Malta (8 septembrie), şi ne dorim să facem jocul de prezentare în compania Universităţii Craiova“, a explicat Spânu.

„Nu vom mai întâmpina greutăţi financiare“

Conducătorul Filiaşiului a vorbit şi pe tema restanţelor financiare pe care CSO le are faţă de unii jucători de anul trecut şi a asigurat că se vor rezolva toate problemele în cel mai scurt timp. Mai mult, a spus că în viitor nu vor mai exista întârzieri salariale.



„An de an, au fost probleme legate de salarii. Peste tot, la nivel naţional, s-au întâmpinat aceste probleme. S-a ajuns la două-trei luni cu restanţele salariale, dar întotdeauna noi ne-am plătit datoriile către jucătorii care au făcut parte din lot şi care au plecat. Toţi antrenorii au fost plătiţi la zi, chiar dacă au plecat şi banii s-au dat cu întârziere de o lună şi jumătate. Niciun angajat al CSO Filiaşi nu a plecat şi a rămas în pierdere. Astăzi am discutat această problemă cu domnul primar, împreună cu Gigi Ciurea, şi în viitor nu se va mai întâmpla acest lucru. În maximum două săptămâni se vor plăti restanţele şi din campionatul următor, conform noului contract de finanţare, nu vom mai întâmpina aceste greutăţi“, a încheiat Florin Spânu.