Dan Alexa, explicaţii după pumnul primit de la Ana Maria Prodan

Dan Alexa a rupt tăcerea şi a venit cu explicaţii după pumnul primit de la Ana Maria Prodan.

Momentul în care Alexa a fost lovit de Ana Maria Prodan, la finalul meciului de săptămâna trecută dintre Astra şi FC Botoşani, a stârnit multe comentarii.

Motivul invocat atunci de cei doi a fost legat de unele transferuri nereuşite. Soţia lui Laurenţiu Reghecampf este cea care-i reprezintă interesele tehncianului Astrei.

Acum Dan Alexa a revenit cu precizări, într-un interviu acordat prosport.ro.

„Aş vrea să vă rog să opriţi toate aceste mizerii care apar despre mine. Vreau să precizez următoarele aspecte. Sunt un bărbat divorţat, adică liber. Ca orice bărbat liber îmi permit să ies cu diverse domnişoare pentru o zi, două sau pentru o noapte“, a spus Dan Alexa.

„Educaţia pe care am primit-o eu de la mama şi familia mea spune aşa: un bărbat adevărat ocroteşte şi apăra o femeie. Are grija de ea. Nu ridica mâna la o femeie nici dacă moare. Femeia este făcută sa fie respectata şi iubită”, a mai spus Dan Alexa, antrenorul echipei Astra Giurgiu.

Dan Alexa: Episodul cu Ana Maria Prodan a fost unul copilăresc

„Episodul cu managerul meu Ana Maria Prodan a fost unul copilăresc. Ana Maria Prodan nu este bărbat, este femeie. Femeile reacţionează haotic, reacţionează la impuls. Ana Maria este o femeie impulsivă, care pune inimă în orice face. Am fost supărat pe moment, clar. Am stat de vorbă imediat cu ea. Şi-a cerut scuze. Ana este omul care îsi asumă şi bunele şi relele prin care trecem şi am trecut. A fost o copilărie din partea ei. Niciodată nu aş ridica mâna la Ana sau la o altă femeie. Am clarificat şi acest subiect şi am predat o lecţie de viaţă şi educaţie tuturor bărbaţilor din România”, a precizat Dan Alexa.