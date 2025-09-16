Kiwi, recunoscut oficial de UE drept primul fruct care susține sănătatea intestinală

Kiwi a devenit primul fruct proaspăt care a obținut o certificare oficială de sănătate recunoscută de Uniunea Europeană. De acum înainte, ambalajele și publicitatea vor putea preciza acest aspect: „consumul de kiwi verde contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor”, cu condiția ca porția zilnică să fie de cel puțin 200 de grame, echivalentul a aproximativ două bucăți de kiwi, relatează Corriere della Sera.

Alternativ, unele reclame preferă o formulă mai blândă: „Kiwi contribuie la sănătatea intestinală prin promovarea unui tranzit intestinal zilnic”. Numeroase studii au confirmat această calitate a kiwi-ului verde.

De acum în supermarketurile și magazinele care vând kiwi, companiile vor fi autorizate să însoțească fructul cu sloganuri publicitare precum „bun pentru regularitatea intestinală”. Conform reglementărilor europene, această mențiune poate fi utilizată doar pentru fructele de kiwi verzi proaspete vândute ca atare sau, cel puțin, curățate și/sau feliate cu minimum 200 g de pulpă de kiwi, deoarece efectul benefic se obține cu un consum zilnic de 200 de pulpă, echivalentul a două kiwi.

Obținerea unei mențiuni de sănătate la nivel european, proces complex

Obținerea unei mențiuni de sănătate la nivel european este un proces complex. Regulile actuale sunt stricte: o companie sau asociație de producători trebuie să depună o cerere detaliată. Aceasta include afirmația propusă, datele științifice și informații despre aliment.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) evaluează minuțios dovezile prezentate. Se verifică dacă produsul este bine definit, dacă relația cauză-efect este demonstrată și dacă efectul este măsurabil. În cazul unui aviz pozitiv din partea EFSA, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, decide autorizarea afirmației.

Efectul fibrelor

Cererea pentru kiwi a fost depusă în 2018 de compania neozeelandeză Zespri, cel mai mare distribuitor de kiwi din lume. Compania a propus autorizarea afirmației de sănătate „consumul regulat de kiwi verde contribuie la menținerea unei defecații normale”, pentru care a depus nouăsprezece articole științifice: optsprezece studii de intervenție și o analiză sistematică.

Concluzia EFSA a arătat că efectul kiwi-ului verde asupra tranzitului intestinal normal nu este mai mare decât cel așteptat din conținutul său de fibre alimentare (2 kiwi oferă aproximativ 6 g). Efectul este dovedit, dar nu aparţine exclusiv acestui fruct, iar acest lucru ar putea determina alți producători să depună cereri pentru alte alimente similare.

Kiwi nu ar trebui folosit ca medicament

O notă de precauție a fost însă adăugată: kiwi nu ar trebui folosit ca medicament, de exemplu, pentru a compensa obiceiurile alimentare nesănătoase. Dacă urmăm o dietă bogată în alimente ultraprocesate și săracă în alimente pe bază de plante, consumul câtorva kiwi ar putea ajuta la constipație, dar nu va rezolva toate problemele pe care o dietă nesănătoasă le-ar putea cauza pe termen lung.

Pe lângă beneficiile sale anticonstipație, kiwi, spre deosebire de alte produse pe bază de plante, nu crește, ci mai degrabă reduce balonarea abdominală. De asemenea, conține mai multă vitamina C decât o portocală, mai mult potasiu decât o farfurie de salată verde și o cantitate semnificativă de vitamina E (concentrată în semințe), care contracarează stresul oxidativ din celule.

