Medicamentele populare pentru slăbit ar putea deveni tratament pentru dependență?

Medicamentele utilizate pe scară largă pentru tratarea obezității și diabetului ar putea avea un rol neașteptat: tratarea dependențelor. O serie de studii recente sugerează că aceste tratamente, cunoscute sub numele de medicamente GLP-1, ar putea reduce consumul de alcool, droguri sau nicotină, însă cercetătorii spun că sunt necesare încă studii clinice ample.

Aceste medicamente, comercializate sub nume precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro sau Zepbound, sunt folosite deja de milioane de oameni pentru controlul greutății și al glicemiei.

Cum funcționează medicamentele GLP-1

Tratamentul imită hormonul GLP-1, care influențează digestia, secreția de insulină și apetitul. În același timp, acționează asupra unor zone ale creierului implicate în controlul poftelor alimentare.

Mulți pacienți spun că medicamentele reduc ceea ce numesc „zgomotul alimentar” – dorința constantă de a mânca. Cercetătorii cred că același mecanism ar putea influența și sistemul de recompensă al creierului, implicat în dependență.

„Dacă aceste medicamente se dovedesc sigure și eficiente pentru tratamentul dependenței, ele ar putea deveni rapid una dintre cele mai utilizate terapii”, spune W. Kyle Simmons, care studiază efectele GLP-1 asupra comportamentelor adictive.

Un studiu amplu pe peste 600.000 de persoane

Un studiu publicat în revista BMJ a analizat dosarele medicale a peste 600.000 de persoane cu diabet de tip 2 din sistemul medical al veteranilor din SUA.

Cercetarea, coordonată de Ziyad Al-Aly, a comparat pacienții tratați cu medicamente GLP-1 cu cei care au primit alte medicamente pentru diabet.

Rezultatele au arătat că persoanele tratate cu GLP-1 aveau:

un risc mai mic de a dezvolta tulburări legate de consumul de alcool, nicotină sau droguri,

mai puține spitalizări asociate consumului de substanțe,

o probabilitate redusă de supradoză.

Pe parcursul perioadei de studiu de trei ani, aproximativ 7 persoane mai puțin din 1.000 au dezvoltat dependențe în grupul tratat cu GLP-1, potrivit CNN.

Posibilă reducere a deceselor prin supradoză

Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate a fost asocierea cu o scădere de aproximativ 50% a deceselor cauzate de droguri în rândul persoanelor care aveau deja tulburări legate de consumul de substanțe.

Totuși, specialiștii spun că aceste rezultate trebuie interpretate cu prudență, deoarece studiul este observațional și nu demonstrează direct o relație cauzală.

„Persoanele care încep tratamentul cu GLP-1 ar putea fi mai motivate să își îmbunătățească sănătatea sau să fie mai atent monitorizate medical”, explică Caleb Alexander.

Urmează studii clinice importante

În prezent sunt în desfășurare mai multe studii clinice care analizează dacă ingredientul activ semaglutidă poate reduce consumul de alcool.

Producătorii medicamentelor, precum Novo Nordisk și Eli Lilly, investighează de asemenea potențialul acestor tratamente pentru dependența de alcool, tutun sau opioide.

Întrebări încă fără răspuns

Cercetătorii spun că există încă multe necunoscute:

ce se întâmplă dacă tratamentul este întrerupt brusc,

dacă eficiența scade în timp,

dacă influențarea circuitelor de recompensă ar putea afecta motivația sau bucuria în viața de zi cu zi.

„Trebuie să fim precauți. Nu știm încă totul despre aceste medicamente”, avertizează Al-Aly.

Chiar și așa, interesul pentru acest domeniu crește rapid, iar rezultatele unor studii majore sunt așteptate în următoarele luni.

Citește și: (VIDEO) Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni