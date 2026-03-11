Administrarea zilnică de multivitamine ar putea încetini îmbătrânirea biologică

Administrarea zilnică de multivitamine pare să încetinească unii markeri ai îmbătrânirii biologice, cu toate că într-o măsură redusă, sugerează rezultatele unui studiu recent, citate de The Guardian și preluat de Agerpres.

În timp ce vârsta cronologică se bazează pe durata de viață a unei persoane, vârsta biologică reflectă starea organismului său. Estimările acesteia din urmă se bazează adesea pe modificările modelelor de metilare a ADN-ului – modificări ale ADN-ului care se acumulează odată cu vârsta și afectează funcționarea genelor.

Potrivit unei teorii, prin încetinirea ritmului de îmbătrânire biologică, ar putea fi posibilă prevenirea sau atenuarea bolilor asociate vârstei, ceea ce înseamnă că oamenii ar putea trăi mai mulți ani cu o stare bună de sănătate.

Un studiu realizat de cercetători din Statele Unite și finanțat de producătorul de dulciuri Mars sugerează că un supliment cu multivitamine administrat zilnic ar putea contribui la încetinirea unor markeri ai îmbătrânirii biologice – cu toate că nu este deocamdată clar ce înseamnă acest lucru în ceea ce privește sănătatea.

„În cele din urmă, este esențial să determinăm relevanța clinică a descoperirilor noastre“, au notat autorii.

Nu toți vârstnicii trebuie să ia multivitamine

Dr. Howard Sesso, epidemiolog la departamentul de medicină de la Mass General Brigham (Boston) și autor principal al studiului, a declarat că aceste descoperiri nu înseamnă că toți vârstnicii trebuie să ia multivitamine.

„Nu există riscuri cunoscute pentru administrarea unui supliment cu multivitamine în cele două studii clinice ample pe care le-am realizat. În același timp, nu știm cu certitudine cine beneficiază de acesta și în ce mod“, a afirmat el.

Încetinirea îmbătrânirii biologice

În timp ce un studiu amplu publicat anul trecut a constatat că suplimentele cu multivitamine administrate zilnic nu îi ajută pe oameni să trăiască mai mult, putând chiar crește riscul de deces prematur, Sesso și colegii săi au afirmat că cercetările lor anterioare sugerau că multivitaminele zilnice erau asociate cu îmbunătățirea cognitivă și reducerea incidenței cancerului pulmonar și a cataractei.

Sasso și colegii săi au raportat în jurnalul Nature Medicine că 958 de participanți sănătoși, cu o vârstă medie de aproximativ 70 de ani, au fost împărțiți în patru grupuri. Lor li s-a administrat zilnic fie un extract de cacao și multivitamine, fie un extract de cacao și multivitamine placebo, fie un extract de cacao placebo și multivitamine zilnic, fie două placebo.

Cercetătorii au prelevat probe de sânge de la participanți la începutul studiului, după un an și după doi ani. Aceste probe au fost analizate pentru a detecta modificări în cinci măsuri diferite ale metilării ADN-ului, supranumite „ceasuri epigenetice“.

După ce au luat în considerare vârsta, sexul și valorile de referință ale participanților, cercetătorii au descoperit că, în comparație cu cei cărora li s-a administrat un placebo, subiecții care au luat zilnic multivitamine au prezentat o încetinire a îmbătrânirii biologice pentru două dintre cele cinci ceasuri epigenetice – în special cele utilizate pentru estimarea riscului de mortalitate.

Cercetătorii au afirmat că încetinirea a echivalat cu reducerea cu patru luni a îmbătrânirii biologice în decurs de doi ani.

Efecte mai accentuate în cazul persoanelor cu o îmbătrânire biologică mai rapidă

Echipa a adăugat că efectele păreau să fie mai accentuate în cazul persoanelor cu o îmbătrânire biologică mai rapidă la începutul studiului, analizele ulterioare sugerând că acest lucru s-ar putea datora faptului că acești participanți aveau inițial deficite nutriționale mai mari.

„Starea nutrițională poate explica parțial rezultatele, însă aceste ceasuri epigenetice pot reflecta, de asemenea, și alți factori de risc legați de vârstă“, a spus Sesso.

Cercetătorii au afirmat că extractul de cacao nu a încetinit îmbătrânirea biologică pentru niciunul dintre cele cinci „ceasuri“ și nu a interacționat cu multivitaminele.

Ei au precizat că este nevoie de studii suplimentare pentru a analiza dacă rezultatele modeste observate pentru multivitamine sunt de fapt legate de beneficii clinice semnificative. Într-un articol însoțitor, experții de la Facultatea de Sănătate Publică din cadrul Columbia University Mailman din New York au fost de acord și au subliniat că efectele constatate în studiu au fost foarte reduse.

Administrarea zilnică de multivitamine trebuie asociată cu un stil de viață sănătos

Dr. Marco Di Antonio, expert în îmbătrânirea biologică la Imperial College London, care nu a participat la studiu, a afirmat, de asemenea, că legătura dintre aceste ceasuri epigenetice și aspectele practice ale îmbătrânirii este încă neclară. „Nu cred că oamenii ar trebui să înceapă (neapărat) să ia multivitamine zilnic, dar aceste rezultate demonstrează că o alimentație și un stil de viață sănătos vor avea un efect asupra vârstei biologice, deoarece schimbările directe în dietă pot avea un impact asupra ceasurilor“, a adăugat el.

„Administrarea zilnică de multivitamine va fi inutilă dacă nu este asociată cu un stil de viață sănătos, deoarece obiceiurile proaste vor avea un impact negativ asupra îmbătrânirii, care nu va putea fi inversat de multivitamine“, a precizat specialistul.

Dr. Pilar Guallar Castillón, profesoară la Universitatea Autonomă din Madrid, a adăugat că studiul clinic asociat cu cercetarea nu a constatat niciun efect al consumului de multivitamine asupra principalelor cauze ale mortalității și morbidității.

„Sfatul meu este să renunțați la administrarea de multivitamine, fie pastile, fie jeleuri’“, a spus ea. „Consumați o dietă sănătoasă și variată, bogată în fructe și legume (principala sursă naturală de vitamine și minerale) și nu vă irosiți banii pe suplimente nutritive. Există interese comerciale enorme în consumul acestora și o lipsă de dovezi clinice“, a precizat ea.

Citește și: Directoarea unei școli gimnaziale, reținută după ce și-a cumpărat vacanțe și electrocasnice din banii instituției