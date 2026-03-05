Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate

Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că 33 de medicamente noi vor fi introduse pe listă, iar pentru alte 19 vor fi extinse indicațiile terapeutice.

„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani”, a transmis Rogobete, într-o postare joi pe Facebook.

Potrivit acestuia, în ultimele șapte luni lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi.

„Ce înseamnă asta concret? Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament”, a explicat Alexandru Rogobete.

A fost introdus în sistem primul medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Național de Oncologie, destinate tratamentului pentru:

– melanom

– carcinom hepatocelular

– colangiocarcinom

– mielom multiplu

– macroglobulinemie Waldenström

– limfoame

– cancer pulmonar fără celule mici

– cancer mamar

– cancer de prostată

– tumori solide cu mutații genetice

– tumori gastro-intestinale stromale (GIST)

Ministerul Sănătăţii asigură acces la tratament pentru boli grave și rare, precum:

– arterită cu celule gigante

– hemoglobinurie paroxistică nocturnă

– amiloidoză ereditară cu transtiretină

– miastenia gravis

– tulburări din spectrul neuromielitei optice

– deficit de lipază acidă lizozomală

– boala Fabry

Pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile terapeutice, ceea ce înseamnă că ele vor putea fi utilizate și pentru alte afecțiuni, inclusiv:

– trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică

– sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică)

– boala Niemann-Pick tip C

– boala Still și artrită idiopatică juvenilă sistemică

– alkaptonurie

– nefropatie cu IgA

– colită ulcerativă moderată sau severă

– artrită psoriazică

– artrită asociată entezitei și artrită psoriazică juvenilă

– febră mediteraneană familială și sindroame autoinflamatorii rare

– cancer pulmonar cu mutație BRAF

– gliom la copii și adolescenți

– limfom folicular recidivant sau refractar

– cancer tiroidian diferențiat avansat

– miastenia gravis generalizată și tulburări din spectrul neuromielitei optice

