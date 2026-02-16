România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii

România înregistrează o scădere dramatică a ratelor de vaccinare pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), mai ales pentru doza a doua administrată la 5 ani. Pentru prima doză, rata de acceptare este de doar 47,4%, mult sub ținta OMS de 95%.
Cifre îngrijorătoare privind rujeola
Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor și Institutului Național de Sănătate Publică (INSP):
- Între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2025: 35.736 cazuri de rujeolă, dintre care 27.720 la copii sub 15 ani.
- 30 de decese raportate în aceeași perioadă.
- România este printre cele 13 țări europene cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu.
Acoperirea vaccinală pe categorii
- BCG: 93,5%
- Hep B (3 doze): 55,0%
- DTPa (3 doze): 55,0%
- VPI (3 doze): 55,0%
- Hib (3 doze): 55,0%
- Pneumococic (3 doze): 54,0%
- ROR (1 doză): 47,4%
La nivel județean, acoperirea pentru ROR variază între 23,7% în Argeș și 73,8% în Bihor, iar 24 de județe au valori sub 50%.
Cauzele crizei vaccinale
Studiul Salvați Copiii România evidențiază:
- Bariere informaționale: dezinformare pe rețele sociale și mituri despre vaccinuri.
- Bariere atitudinale: refuzul categoric al unor comunități și teama de reacții adverse.
- Bariere socio-culturale: aspecte culturale, lingvistice, religioase și mobilitatea ridicată a familiilor.
- Bariere sistemice: birocrație excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului.
Impactul asupra rapelului
Dacă prima doză are o acceptare relativ bună, doza a doua la 5 ani înregistrează rate de doar 20% în unele comunități, reducând eficiența programului de imunizare și expunând copiii la riscul de îmbolnăvire.
Soluții propuse de medici și experți
- Simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor.
- Reintroducerea vaccinării în școli.
- Extinderea rețelei de asistenți medicali comunitari.
- Asigurarea transportului copiilor către cabinetele medicale.
- Training-uri de comunicare pentru medici și personalul medical.
- Campanii mass-media pentru informarea părinților și implicarea liderilor comunitari.
Citește și: Bărbat arestat pentru trafic intern și internațional de droguri de risc în Mehedinți