România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii

România înregistrează o scădere dramatică a ratelor de vaccinare pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), mai ales pentru doza a doua administrată la 5 ani. Pentru prima doză, rata de acceptare este de doar 47,4%, mult sub ținta OMS de 95%.

Cifre îngrijorătoare privind rujeola

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor și Institutului Național de Sănătate Publică (INSP):

Între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2025: 35.736 cazuri de rujeolă, dintre care 27.720 la copii sub 15 ani.

30 de decese raportate în aceeași perioadă.

România este printre cele 13 țări europene cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu.

Acoperirea vaccinală pe categorii

BCG : 93,5%

: 93,5% Hep B (3 doze) : 55,0%

: 55,0% DTPa (3 doze) : 55,0%

: 55,0% VPI (3 doze) : 55,0%

: 55,0% Hib (3 doze) : 55,0%

: 55,0% Pneumococic (3 doze) : 54,0%

: 54,0% ROR (1 doză): 47,4%

La nivel județean, acoperirea pentru ROR variază între 23,7% în Argeș și 73,8% în Bihor, iar 24 de județe au valori sub 50%.

Cauzele crizei vaccinale

Studiul Salvați Copiii România evidențiază:

Bariere informaționale : dezinformare pe rețele sociale și mituri despre vaccinuri.

: dezinformare pe rețele sociale și mituri despre vaccinuri. Bariere atitudinale : refuzul categoric al unor comunități și teama de reacții adverse.

: refuzul categoric al unor comunități și teama de reacții adverse. Bariere socio-culturale : aspecte culturale, lingvistice, religioase și mobilitatea ridicată a familiilor.

: aspecte culturale, lingvistice, religioase și mobilitatea ridicată a familiilor. Bariere sistemice: birocrație excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului.

Impactul asupra rapelului

Dacă prima doză are o acceptare relativ bună, doza a doua la 5 ani înregistrează rate de doar 20% în unele comunități, reducând eficiența programului de imunizare și expunând copiii la riscul de îmbolnăvire.

Soluții propuse de medici și experți

Simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor.

Reintroducerea vaccinării în școli.

Extinderea rețelei de asistenți medicali comunitari.

Asigurarea transportului copiilor către cabinetele medicale.

Training-uri de comunicare pentru medici și personalul medical.

Campanii mass-media pentru informarea părinților și implicarea liderilor comunitari.

