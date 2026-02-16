România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii

7.8 C
De Mariana BUTNARIU
Scădere alarmantă a acoperirii vaccinale
România înregistrează o scădere dramatică a ratelor de vaccinare pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), mai ales pentru doza a doua administrată la 5 ani. Pentru prima doză, rata de acceptare este de doar 47,4%, mult sub ținta OMS de 95%.

Cifre îngrijorătoare privind rujeola

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor și Institutului Național de Sănătate Publică (INSP):

  • Între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2025: 35.736 cazuri de rujeolă, dintre care 27.720 la copii sub 15 ani.
  • 30 de decese raportate în aceeași perioadă.
  • România este printre cele 13 țări europene cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu.

Acoperirea vaccinală pe categorii

  • BCG: 93,5%
  • Hep B (3 doze): 55,0%
  • DTPa (3 doze): 55,0%
  • VPI (3 doze): 55,0%
  • Hib (3 doze): 55,0%
  • Pneumococic (3 doze): 54,0%
  • ROR (1 doză): 47,4%

La nivel județean, acoperirea pentru ROR variază între 23,7% în Argeș și 73,8% în Bihor, iar 24 de județe au valori sub 50%.

Cauzele crizei vaccinale

Studiul Salvați Copiii România evidențiază:

  • Bariere informaționale: dezinformare pe rețele sociale și mituri despre vaccinuri.
  • Bariere atitudinale: refuzul categoric al unor comunități și teama de reacții adverse.
  • Bariere socio-culturale: aspecte culturale, lingvistice, religioase și mobilitatea ridicată a familiilor.
  • Bariere sistemice: birocrație excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului.

Impactul asupra rapelului

Dacă prima doză are o acceptare relativ bună, doza a doua la 5 ani înregistrează rate de doar 20% în unele comunități, reducând eficiența programului de imunizare și expunând copiii la riscul de îmbolnăvire.

Soluții propuse de medici și experți

  • Simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor.
  • Reintroducerea vaccinării în școli.
  • Extinderea rețelei de asistenți medicali comunitari.
  • Asigurarea transportului copiilor către cabinetele medicale.
  • Training-uri de comunicare pentru medici și personalul medical.
  • Campanii mass-media pentru informarea părinților și implicarea liderilor comunitari.

