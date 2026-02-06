Ce categorii de bolnavi vor beneficia de plata primei zile de concediu medical

Regulile privind neplata primei zile de concediu medical se modifică din nou, în urma criticilor din spațiul public, venite în special de la ONG-urile care apără drepturile pacienților cu afecțiuni cronice. Cinci categorii importante vor fi exceptate, iar în cazul lor va fi plătită și prima zi a concediului medical, prevede un nou proiect de Ordonanță de Urgență, publicat astăzi de Ministerul Sănătății în transparență decizională.

Prima zi a concediului medical nu se mai plătește de la 1 februarie, conform unei Ordonanțe de Guvern. Ministerul Sănătății a susținut că măsura este menită să „descurajeze concediile fictive”.

În urma valului de critici din spațiul public, Ministerul Sănătății a venit cu un nou proiect care aduce modificări. Mai exact, introduce excepții la măsura privind neplata primei zile de concediu medical.

Cele cinci categorii propuse pentru a fi exceptate:

pacienții care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare – atât spitalizare continuă, cât și spitalizare de zi;

persoanele aflate în concediu de maternitate;

persoanele aflate în concediu de risc maternal;

persoanele aflate în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate.

