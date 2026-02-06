Elev împușcat în cap, la școală, cu un pistol airsoft, de fiul unui cadru didactic

Un incident grav petrecut într-o unitate de învățământ din Predeal, județul Brașov, a ieșit la iveală în urma unui mesaj anonim, transmis de un elev de 17 ani, prin intermediul campaniei naționale „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Situația a fost reclamată de către un elev de 17 ani. El a trimis un mesaj anonim, online, în cadrul campaniei naționale „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. Copilul a învățat la liceul respectiv, dar între timp s-a transferat.

Cele mai grave acuzații vizează un incident violent în care elevul ar fi fost împușcat în cap cu un pistol airsoft, în incinta școlii, fără ca direcțiunea să ia vreo măsură, conform acestuia.

Lipsa de reacție a fost pusă de elev pe seama faptului că agresorul este fiul unui cadru didactic din respectiva unitate.

Inspectoratul Școlar Brașov susține că s-au luat măsuri

Inspectoratul Școlar Brașov a confirmat incidentul.

„În urma investigațiilor efectuate s-a constatat că evenimentul invocat de elev s-a petrecut în luna noiembrie anului 2024, la Liceul Teoretic “Mihail Săulescu“ din Predeal. Totodată, verificările au relevat faptul că incidentul respectiv a intrat la momentul producerii în atenția conducerii unității de învățământ, fiind analizat în cadrul comisiei de disciplină de la nivelul școlii.

Aspectele semnalate au fost consemnate în procesul-verbal al ședinței de comisie, fiind formulată propunerea de scădere a notei la purtare pentru elevii implicați, conform procedurilor legale în vigoare. Totodată, Poliția orașului Predeal a fost sesizată și a intervenit prompt în urma sesizărilor efectuate”, a transmis ISJ Brașov.

Reprezentanții IȘJ încurajează elevii să reclame problemele pe care le semnalează în școlile lor, însă mai aproape de momentul producerii lor.

„Considerăm esențial ca astfel de situații să fie semnalate cât mai aproape de momentul producerii lor. Sesizările formulate cu întârziere, așa cum este cazul de față, își pot diminua impactul și eficiența investigațiilor, a intervențiilor, limitând posibilitatea adoptării unor măsuri corective, rapide și adecvate”.

