Adjunctul şefului spionajului militar rus, împuşcat într-un bloc la Moscova

Un general rus a fost rănit prin împuşcare într-un bloc din Moscova, vineri, anunţă Comitetul rus de anchetă.

„O persoană neidentificată a tras mai multe focuri de armă“ asupra generalului Vladimir Alekseiev, un oficial de rang înalt din cadrul serviciului militar rus deinformaţii (GRU), după care a fugit, anunţă într-un comunicat Comitetul rus de anchetă.

„Victima a fost spitalizată”, anunţă el.

O anchetă cu privire la o „tentativă de asasinat“ şi „trafic de arme“ a fost deschisă, anunţă comitetul, care nu evocă, imediat, nicio pistă.

Cine este generalul rănit

Potrivit biografiei sale oficiale, generalul Vladimir Alekseiev, în vârstă de 64 de ani, s-a distins în cadrul unor operaţiuni de informaţii în Siria, în care Rusia a internit militar începând din 2015 împotriva jihadiştilor şi în susţinerea regimului lui Bashar al-Assad.

Vladimir Alekseiev este primul adjunct al generalului Igor Kostiukov, care conduce spionajul militar rus (GRU).

Igor Kostiukov a fost conducătorul delegaţiei ruse la negocieri recente între Moscova şi Kiev, în prezenţa americanilor, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în vederea soluţionării conflictului ucrainean.

De la începutul asaltului rus în Ucraina, la 24 februarie 2022, maimulţi generali ruşi, oficiali şi personalităţi publice care susţineau războiul rus au fost ucise în explozii pe teritoriul rus sau în Ucraina ocupată.

Unele dintre aceste asasinate au fost revendicate de Kiev.

