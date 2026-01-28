Bacterii ascunse în pietrele la rinichi: descoperire care schimbă modul în care este înțeleasă boala

Un studiu realizat de o echipă de cercetători coordonată de Universitatea din California, Los Angeles (UCLA), aduce o perspectivă complet nouă asupra modului în care se formează pietrele la rinichi. Cercetarea arată că bacteriile sunt prezente în interiorul celui mai comun tip de calcul renal – oxalatul de calciu – sugerând că formarea acestora nu este doar un proces chimic și fizic, ci și unul biologic.

Rezultatele, care vor fi publicate în prestigioasa revistă Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), deschid posibilitatea unor noi strategii de prevenție și tratament pentru milioane de persoane afectate de această afecțiune dureroasă.

„Această descoperire pune sub semnul întrebării presupunerea de mult timp că acești calculi se dezvoltă exclusiv prin procese chimice și fizice și arată că bacteriile pot locui în interiorul lor și pot contribui activ la formare”, a explicat dr. Kymora Scotland, profesor asistent de urologie la Facultatea de Medicină David Geffen de la UCLA și coautor principal al studiului.

Un mecanism de formare necunoscut până acum

Pietrele la rinichi sunt formate din aglomerări de cristale microscopice care cresc în urină până când devin suficient de mari încât să nu mai poată fi eliminate natural. În ultimii ani, prevalența acestei afecțiuni a crescut la nivel global, astfel încât aproximativ una din 11 persoane va dezvolta calculi renali de-a lungul vieții. Factorii de risc includ istoricul familial, sindromul metabolic și aportul insuficient de lichide.

Există mai multe tipuri de calculi, însă oxalatul de calciu reprezintă aproape 80% din toate cazurile. Până acum, doar un tip rar de calcul era cunoscut ca fiind asociat cu bacterii. În cazul oxalatului de calciu, cercetătorii nu se așteptau să găsească microorganisme.

Analizând probele prin microscopie electronică și fluorescentă, echipa a detectat bacterii vii și structuri de tip biofilm încorporate direct în cristalele de oxalat de calciu. Această descoperire sugerează că bacteriile ar putea acționa ca un nucleu în jurul căruia se dezvoltă piatra.

Legătura cu infecțiile urinare recurente

Descoperirea ar putea explica de ce unele persoane dezvoltă pietre la rinichi în mod repetat, în special cele care suferă frecvent de infecții urinare.

„Am descoperit un nou mecanism de formare a calculilor care ar putea ajuta la explicarea frecvenței ridicate a acestei afecțiuni. De asemenea, ar putea explica legătura dintre infecțiile urinare recurente și formarea repetată a calculilor renali”, a subliniat dr. Scotland.

Cercetătorii consideră că bacteriile ar putea juca un rol și în apariția altor tipuri de calculi, însă pentru moment studiul s-a concentrat pe cei pe bază de calciu. Modul exact în care se formează calculii mai rari rămâne încă în dezbatere, potrivit News Medical.

Perspective pentru noi tratamente

Echipa de cercetare desfășoară în prezent studii suplimentare pentru a înțelege modul în care bacteriile interacționează cu cristalele de calciu și de ce anumite persoane sunt mai susceptibile la formarea recurentă de pietre.

„Vrem să aflăm ce anume le face pe aceste bacterii capabile să se integreze în structura pietrelor și de ce doar anumiți pacienți sunt afectați în mod repetat”, a declarat dr. Scotland.

Această descoperire deschide calea unor tratamente inovatoare care să vizeze nu doar compoziția chimică a urinei, ci și mediul microbian implicat în formarea calculilor renali. În viitor, prevenția ar putea include terapii care să controleze populațiile bacteriene implicate în acest proces, reducând astfel riscul de recidivă.

