Efectele ceaiului și cafelei asupra sănătății oaselor persoanelor vârstnice

Un nou studiu a urmărit 10.000 de femei de peste 65 de ani, timp de zece ani, pentru a vedea dacă consumul de cafea în locul ceaiului ar putea avea vreun efect asupra sănătății oaselor lor.

Una din trei femei de peste 50 de ani la nivel mondial suferă de osteoporoză, o boală cronică care provoacă modificări ale structurii osoase și un risc crescut de fracturi. Cu toate acestea, deoarece este o boală silențioasă – explică site-ul Fundației Humanitas – debutul ei coincide adesea cu prima fractură de fragilitate, adică atunci când sănătatea oaselor este deja compromisă.

Astăzi știm că un nivel suficient de vitamina D de la o vârstă fragedă este esențial pentru reducerea riscului de a dezvolta osteoporoză la bătrânețe, la fel ca și o dietă bogată în calciu. Prevenția este esențială, în special pentru femeile aflate la menopauză. Deși boala poate afecta ambele sexe, este semnificativ mai frecventă în rândul femeilor.

Având în vedere impactul său social, inclusiv consecințele fracturilor, un nou studiu al Universității Flinders din Australia a dorit să investigheze dacă ceea ce bem în timpul zilei poate avea un efect pe termen lung. Din acest motiv, autorii studiului au comparat efectele a două dintre cele mai comune băuturi asupra densității osoase: cafeaua și ceaiul. Iată ce au descoperit.

Comparând ceaiul și cafeaua

Având în vedere prevalența clară a acestei boli în rândul femeilor, cercetătorii au urmărit un grup de 10.000 de femei cu vârsta de 65 de ani și peste timp de zece ani, înregistrându-le obiceiurile de consum în ceea ce privește aceste două băuturi. Apoi au examinat dacă consumul uneia sau alteia a fost asociat cu o diferență semnificativă în densitatea minerală osoasă, un indicator cheie al riscului de osteoporoză și unul dintre parametrii cheie utilizați în diagnostic.

Acest studiu a relevat unele diferențe între consumatorii obișnuiți de ceai și cafea, care, potrivit cercetătorilor, deși minime, merită totuși atenție. Testele efectuate pe participanți au arătat că femeile care beau ceai în mod regulat aveau o densitate osoasă totală a șoldului puțin mai mare decât cele care nu îl beau. Deși cercetătorii au descris diferența ca fiind „modestă”, ei consideră că este semnificativă statistic.

Efectele cafelei asupra sănătății oaselor

Rezultatele în rândul participanților care au băut în mod regulat cafea au fost mai complexe: în timp ce un consum moderat, adică între două și trei cești de cafea, nu a fost asociat cu modificări semnificative ale densității osoase, participanții care au băut mai mult de cinci cești pe zi au prezentat valori mai scăzute ale densității osoase în medie, o asociere despre care cercetătorii cred că ar putea indica un impact negativ asupra riscului de osteoporoză. Aceste efecte negative asupra densității osoase au fost mai evidente la participanții care, pe lângă consumul de cantități mari de cafea, consumau în mod regulat alcool .

Beneficiile ceaiului

Deși rezultatele acestui studiu nu sunt suficient de semnificative – explică autorii – pentru a justifica o schimbare drastică în viața oamenilor, ei sugerează că consumul de ceai ar putea fi un obicei bun pentru susținerea sănătății oaselor pe termen lung. Această băutură, printre altele, datorită conținutului său ridicat de catechine, un tip de flavanol cu ​​proprietăți antioxidante cunoscute, a fost asociată cu efecte protectoare împotriva diferitelor afecțiuni. Acest lucru este valabil mai ales pentru ceaiul verde, al cărui consum regulat, de exemplu, a fost asociat cu un risc redus de demență. Tocmai catechinele, prezente din abundență în ceai – explică autorii – promovează formarea oaselor și încetinesc degradarea acestora.

În schimb, alte studii au arătat că un consum semnificativ de cafeină poate reduce absorbția calciului, dar aceste efecte sunt minime și pot fi compensate prin îmbunătățirea cantității de calciu consumate prin dietă. „Aceste efecte”, explică Ryan Liu de la Universitatea Flinders, „pot fi compensate prin adăugarea de lapte”. Aceasta nu înseamnă că oamenii ar trebui să renunțe la consumul de cafea, despre care alte studii au arătat că poate avea efecte benefice dacă este consumată în mod regulat, dar înseamnă că este important să se respecte un consum moderat, care este considerat, de asemenea, sigur pentru sănătatea oaselor.

