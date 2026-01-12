Gripa a provocat 11 decese de la venirea iernii

Institutul Național de Sănătate Publică a raportat 10.570 de cazuri de gripă clinică în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Cele mai multe cazuri sunt în municipiul București (1.283) și în județele Cluj, Constanța (câte 688) și Prahova (550), informează Libertatea.

Institutul Național de Sănătate Publică a transmis, pe 9 ianuarie, o situaţie privind evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a infecțiilor respiratorii acute severe (SARI) în sezonul 2025-2026.

În săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 (S 01/2026) au fost raportate: 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 13.1% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (70.243) (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă) și cu 36.9% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (44.554) Variația în minus față de media calculată de 64.342 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 5,2%.

În săptămâna 29.12.2025 – 04.01.2026 (S 01/2026) au fost raportate: 10.570 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 12.630 înregistrate în săptămâna precedentă (sub-raportare în contextul sărbătorilor de iarnă), de 2,2 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (4.694) și de 3.8 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (2.778).

Județele cu cele mai multe cazuri de gripă

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în municipiul București (1.283) și în județele Cluj și Constanța (câte 688) și Prahova (550). 44 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 1 mai puțin față de săptămâna precedentă (sub-raportare) și cu 21 mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent. 174 cazuri de gripă confirmată de laborator (35 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 132 cu virus gripal A nesubtipat, 1 cu virus gripal B și 1 co-infecție de virus gripal A+B).

11 decese confirmate cu virus gripal

De la începutul sezonului au fost raportate 572 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 221 cu virus gripal AH3; 30 cu virus gripal AH1; 316 cazuri cu virus gripal A nesubtipat; 4 cazuri cu virus gripal B; 1 caz cu co-infecție de virus gripal A+B.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclasa K.

Au fost comunicate 8 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 11 decese confirmate cu virus gripal: 2 tip A, subtip H1; 3 tip A, subtip H3; 5 tip A; 1 co-infecție tip A+B. Cele 11 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 15-49 ani; 1 la 50-64 ani; 9 la grupa 65 ani și peste 65 ani.



Citește și: O revistă de benzi desenate cu Superman din 1938, vândută cu 15 milioane de dolari