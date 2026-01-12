O revistă de benzi desenate cu Superman din 1938, vândută cu 15 milioane de dolari

Un exemplar rar al benzilor desenate din 1938 care l-a prezentat pe Superman lumii a fost vândut unui colecționar anonim pentru 15 milioane de dolari (11,2 milioane de lire sterline). Valoarea lui a fost sporită de faptul că, în trecut, i-a aparținut actorului nicolas Cage și i-a fost vândută.

Vânzarea privată a exemplarului nr. 1 din Action Comics – furat cândva din casa actorului Nicolas Cage și returnat acestuia mai bine de un deceniu – a fost anunțată vineri.

Recordul precedent pentru vânzarea unei benzi desenate a fost stabilit în noiembrie, când un Superman impecabil, numărul 1, a fost vândut cu 9,12 milioane de dolari la o licitație.

Debutul lui Superman este una dintre numeroasele povești antologate în Action Comics nr. 1, care este recunoscută pe scară largă pentru definirea genului supereroilor așa cum îl cunoaștem astăzi. Se crede că există mai puțin de 100 de exemplare.

Nicolas Cage a achiziționat acest exemplar în 1996 pentru 150.000 de dolari – un record la acea vreme. Însă i-a fost furată din casă în timpul unei petreceri în 2000 și a fost găsită abia în 2011, într-un depozit din California. Cage l-a vândut, șase luni mai târziu, la licitație, pentru 2,2 milioane de dolari.

„În acea perioadă de 11 ani, valoarea sa a crescut vertiginos. Hoțul i-a adus lui Nicolas Cage mulți bani furând-o”, a declarat brokerul care s-a ocupat de vânzarea ei. Acesta a comparat istoria benzii desenate cu furtul Mona Lisei lui Leonardo Da Vinci din muzeul Luvru din Paris în 1911, care a transformat opera, pe atunci puțin cunoscută, în cea mai faimoasă pictură din lume.

Vânzătorul şi noul proprietar au preferat să rămână anonimi. Benzile desenate, apărute în 1938, se vindeau oficial cu 10 cenţi exemplarul.

Citește și: Platforma de pariuri online Polymarket nu mai poate fi accesată din România