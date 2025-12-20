Recomandările medicilor pentru mesele de sărbători

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) spune într-o postare pe Facebook, cu recomandări ale medicilor pentru sărbători liniștite, că deși este o perioadă în care mesele sunt mai bogate, putem savura preparatele tradiționale fără a ne confrunta cu disconfort sau excese.

„Preparatele tradiționale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricții drastice, atât timp cât sunt savurate în cantități moderate. Echilibrul este mai important decât excluderea anumitor alimente”, a dr. Andreea Ștefănescu, medic specialist ATI, potrivit hotnews.ro.

Sfaturi practice de la medici pentru echilibru alimentar:

Păstrați ritmul meselor: Încercați să respectați programul cu trei mese principale pe zi (mic dejun, prânz, cină). Acest lucru ajută digestia și reduce tendința de a lua gustări frecvente.

„Porțiile mai mici și mâncatul lent permit organismului să se adapteze mai ușor și astfel să evitați senzația de disconfort” – explică Dr. Andreea Ștefănescu.

Ordinea contează: Începeți masa cu alimente ușoare, precum supe, ciorbe sau legume crude, pentru a pregăti digestia. Asociați friptura sau sarmalele cu salate și murături.

Desertul și hidratarea: Savurați dulciurile tradiționale în porții mici, la distanță de mesele principale. Nu uitați de apă și ceaiuri neîndulcite pentru a sprijini digestia.

Plimbările în aer liber contribuie la menținerea stării de bine

„Mișcarea zilnică rămâne benefică indiferent de sezon. Plimbările în aer liber, jocurile sau activitățile ușoare, împreună cu familia, contribuie la menținerea stării de bine”, a mai spus Dr. Andreea Ștefănescu.

Citeşte şi: Diana Buzoianu anunţă peste 650 de controale la balastiere, luna trecută