Al doilea caz de lepră în România, confirmat

Al doilea caz de lepră în România a fost confirmat, vineri, la Cluj-Napoca, iar alte două femei sunt în evaluare pentru aceeași boală. Toate cele patru lucrau ca maseuze la același salon SPA. Autoritățile sanitare au dispus închiderea temporară a unității și efectuarea unei dezinfecții complete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că clienţii salonului unde au fost confirmate cele două cazuri nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare. Vineri a fost confirmat și al doilea caz de lepră în Cluj-Napoca, la sora primei femei confirmate cu această boală, conform digi24.ro.

Primele două paciente s-au prezentat la Spitalul Județean din Cluj la finalul lunii noiembrie

Alte două colege de-ale acestora sunt evaluate pentru aceeași suspiciune. Primele două paciente, surorile în vârstă de 21 și respectiv, 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Județean din Cluj la finalul lunii noiembrie. Investigațiile de laborator au confirmat atunci prezența bacteriei și ulterior s-a stabilit diagnosticul oficial în cazul primei femei.

Cele două surori au călătorit în luna septembrie în Asia, la mama lor, care avea această boală infecțioasă. Ele ar fi contactat boala în perioada petrecută acolo, înainte de a reveni în România. După confirmarea bolii, autoritățile au dispus închiderea temporară a salonului SPA unde lucrau cele două și efectuarea unei dezinfecții complete.

Ancheta epidemiologică a fost extinsă

Toți angajații au fost programați la control medical, iar ancheta epidemiologică a fost extinsă și către clienții din ultima perioadă. „(Clienţi salonului n.r. ) nu trebuie să-şi facă probleme şi nici controale, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă”,a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

