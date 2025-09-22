Aproape 110.000 de români, înscrişi în registrul naţional al donatorilor de celule stem

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, afirmă, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice că în România aproape 110.000 de persoane şi-au arătat intenţia de a dona celule stem.

Pentru mii de pacienţi anual, transplantul de astfel de celule este singurul tratament şi singura şansă la viaţă. 497 pacienţi au primit până acum celule stem hematopoietice, iar 47 sunt pe lista de aşteptare.

”Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în luptă cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar – donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferenţa între boală şi vindecare. Ca semn de recunoştinţă pentru gestul lor altruist, toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani”, a transmis preşedintele CNAS, conform news.ro

În România avem aproape 110.000 potenţiali donatori

Horaţiu-Remus Moldovan anunţă că avem în România aproape 110.000 potenţiali donatori înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând.

”În fiecare an, mii de pacienţi – copii şi adulţi – sunt diagnosticaţi cu cancere de sânge sau alte boli grave ale ţesutului sanguin ori ale sistemului imunitar, iar pentru aceştia transplantul de celule stem de la un donator compatibil reprezintă nu doar un tratament, ci unicul tratament. În România, 497 pacienţi au primit până acum transplant de celule stem hematopoietice, iar alţi 47 sunt în aşteptarea unui donator”, anunţă Moldovan.

Anul trecut, 10 români au devenit donatori de celule stem,

Potrivit acestuia, de la începutul anului, în Registrul Naţional au fost înscrişi cinci noi donatori de celule stem. Unul dintre aceştia, din judeţul Bacău, a solicitat şi obţinut recent, pe 16 septembrie, adeverinţa care dovedeşte calitatea oficială de donator. Anul trecut, 10 români au devenit donatori de celule stem, iar în 2023 au fost înregistraţi 11 donatori.

”Pot părea cifre mici, însă pentru fiecare pacient care duce o luptă nedreaptă fiecare nou donator poate fi un salvator. De aceea, CNAS încurajează toate persoanele care vor să ajute la salvarea unei vieţi să ia în considerare înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice”, este mesajul preşedintelui CNAS.

Pot deveni donatori voluntari de celule stem hematopoietice toate persoanele cu vârsta între 18 şi 45 ani, cu o stare de sănătate generală bună, care se înscriu în Registrul Naţional, fie online (https://registru-celule-stem.ro), fie direct la unul dintre Centrele Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice din ţară.

România are patru centre acreditate pentru donatori neînrudiţi

România are patru centre acreditate pentru donatori neînrudiţi – în Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Pasul de la a fi voluntar la a fi donator trece prin etapa iniţială de prelevare a probelor de sânge sau de celule din mucoasa bucală, apoi se compară caracteristicile genetice ale voluntarului cu ale pacienţilor care au nevoie de transplant. În cazul în care sunt îndeplinite criteriile de compatibilitate, urmează etapa analizelor suplimentare şi, ulterior, donarea propriu-zisă de celule stem.

