Importanța vitaminelor în menținerea sănătății părului și unghiilor

Vitaminele joacă un rol esențial în menținerea sănătății părului și unghiilor, deoarece susțin procesele biologice implicate în creșterea, regenerarea și fortificarea acestora.

Părul și unghiile sunt formate în mare parte din keratină, o proteină structurală care le oferă rezistență și elasticitate. Sinteza și menținerea acestei proteine sunt influențate direct de aportul de vitamine și minerale esențiale.

Deficiențele nutriționale pot avea efecte vizibile asupra sănătății părului și unghiilor

Deficiențele nutriționale pot avea efecte vizibile asupra sănătății părului și unghiilor. Lipsa anumitor vitamine poate duce la probleme precum căderea excesivă a părului, fragilitatea unghiilor, despicarea vârfurilor sau încetinirea ritmului de creștere, conform csid.ro.

Alimentația echilibrată este cea mai bună modalitate de a susține sănătatea unghiilor, deoarece vitaminele, mineralele și alți nutrienți ajută la creșterea și rezistența țesutului unghial. Deși suplimentele sunt disponibile, dovezile științifice susțin doar efectul posibil al biotinei, avertizează HealthLine.

Biotina

Biotina, cunoscută și ca vitamina B7, este o vitamină esențială care stimulează creșterea sănătoasă a celulelor și metabolismul aminoacizilor necesari pentru creșterea unghiilor. Unele studii sugerează că suplimentele de biotină pot întări unghiile casante.

Surse alimentare: ficat, gălbenuș de ou, lactate, drojdie, somon, avocado, cartof dulce, nuci, semințe, conopidă.

Alte vitamine din complexul B

Vitaminele B12 și B9 (folatul) sunt vitale pentru sănătatea unghiilor. B12 ajută la absorbția fierului și la formarea celulelor roșii, iar folatul contribuie la dezvoltarea celulelor noi. Deficiențele pot cauza modificări ale culorii și texturii unghiilor.

Surse alimentare pentru B12: carne, pește, ouă, lactate.

Surse alimentare pentru folat: legume verzi, fructe citrice, fasole, nuci, semințe, avocado.

Fierul

Fierul este crucial pentru transportul oxigenului în organism, inclusiv către unghii. Deficiența de fier poate duce la unghii rigide, cu dungi verticale sau deformate în formă de lingură.

Surse alimentare: carne roșie, pui, pește, ouă, legume verzi, nuci, semințe, fasole. Vitamina C din fructe poate crește absorbția fierului din plante.

Magneziul

Magneziul este implicat în peste 300 de reacții biochimice, inclusiv sinteza proteinelor pentru creșterea unghiilor. Lipsa magneziului poate duce la apariția unor dungi verticale pe unghii.

Surse alimentare: cereale integrale, legume verzi, quinoa, migdale, caju, arahide, edamame, fasole neagră.

Proteinele

Unghiile sunt compuse în mare parte din keratină, o proteină care le conferă rezistență. Consumarea unei cantități suficiente de proteine este esențială pentru producerea de keratină și unghii puternice.

Surse alimentare: carne, pește, ouă, lactate, soia, leguminoase, nuci, semințe, cereale integrale.

Vitamina C

Vitamina C este vitală pentru producția de colagen, o proteină structurală importantă pentru unghii. Deficiența poate duce la unghii casante și creștere încetinită.

Surse alimentare: citrice, ardei grași, legume verzi, roșii.

Zincul

Zincul susține creșterea și diviziunea celulară, procese esențiale pentru regenerarea unghiilor. Deficitul poate cauza pete albe și deteriorarea plăcii unghiale.

Surse alimentare: carne de vită, pui, pește, ouă, soia, năut, fasole neagră, migdale, caju, semințe.

Concluzie

Pentru unghii şi păr sănătoase și puternice, cel mai important este să consumi o dietă variată, bogată în fructe, legume, nuci, semințe și proteine adecvate. Suplimentele, cu excepția biotinei, nu au dovezi clare că ar îmbunătăți sănătatea unghiilor. O alimentație echilibrată rămâne cheia pentru unghii frumoase și rezistente.

Citeşte şi: Cum putem preveni balonarea?