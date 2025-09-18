Cum putem preveni balonarea?

Balonarea este una dintre cele mai comune probleme digestive care afectează oamenii de toate vârstele și este mai des întâlnită la femei. Această senzație neplăcută de umflare a abdomenului poate apărea brusc şi poate fi însoţită de disconfort sau dureri.

Înainte de a vorbi despre prevenție, este important să înțelegem mai bine de ce apare balonarea. Balonarea nu este o boală în sine, ci un simptom care semnalează că ceva nu merge bine în procesul digestiv, potrivit doc.ro.

Una dintre cauzele principale este înghițirea aerului, numită și aerofagie. Acest lucru se întâmplă când mâncăm prea repede, bem cu paiul sau mestecăm gumă, ceea ce introduce aer suplimentar în stomac. Aerul acesta se acumulează și provoacă balonare excesivă, mai ales dacă nu este eliminat prin eructații sau flatulență.

O altă cauză comună este constipația. Când scaunul rămâne prea mult timp în colon, bacteriile din intestin fermentează reziduurile alimentare, producând gaze care duc la balonare.

Cum să previi balonarea

Prevenirea balonării începe cu o dietă atentă, deoarece alimentele reprezintă unul dintre principalii factori declanșatori.

Pentru a reduce riscul de balonare, este esențial să identifici și să eviți alimentele care produc gaze excesive. De exemplu, leguminoasele precum fasolea sau lintea sunt hrănitoare, dar pot cauza balonare excesivă dacă nu ești obișnuit cu ele. Începe cu porții mici și crește treptat cantitatea, permițând intestinului să se adapteze. De asemenea, cruciferele – broccoli, conopidă sau varză – sunt excelente pentru sănătate, dar fermentarea lor în intestin poate duce la balonare. Gătește-le bine sau consumă-le în cantități moderate pentru a minimiza efectul.

O strategie eficientă pentru prevenirea balonării este adoptarea unei diete cu conținut scăzut de FODMAP-uri, care sunt carbohidrați greu de digerat. Aceasta implică reducerea temporară a alimentelor precum merele, perele sau produsele lactate, înlocuindu-le cu opțiuni mai blânde.

Ia mese mici și frecvente în loc de trei mese copioase, ceea ce ajută la o digestie mai ușoară și previne supraîncărcarea stomacului. Balonarea apare adesea când stomacul este plin, așa că porționează-ți mâncarea pentru a evita supraalimentarea.

Hidraterea joacă un rol crucial în prevenirea balonării. Bea cel puțin 2 litri de apă pe zi, deoarece deshidratarea încetinește tranzitul intestinal și favorizează constipația. Evită băuturile carbogazoase, cum ar fi sucurile sau berea, care introduc bule de aer direct în sistem. În schimb, optează pentru apă simplă sau infuzii naturale.

Mestecă mâncarea lent și bine – ideal 20-30 de masticații pe porție – pentru a reduce aerul înghițit și a stimula enzimele digestive. Aceste obiceiuri simple pot reduce semnificativ senzația de balonare excesivă, făcând digestia mai eficientă.

Mișcarea regulată este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire dar și de tratament pentru balonare, deoarece stimulează motilitatea intestinală și ajută la eliminarea gazelor. Balonarea apare deseori când intestinul este lent, iar exercițiile fizice accelerează acest proces natural.

O plimbare de 20-30 de minute după masă poate face minuni, deoarece contractă mușchii abdominali și stimulează trecerea conținutului digestiv. Nu trebuie să fii atlet; chiar și o simplă rutină de yoga poate preveni balonarea prin posturi care masează abdomenul, cum ar fi twist-urile sau poziția copilului.

Pentru cei care suferă de balonare excesivă, exercițiile aerobice precum alergarea ușoară sau înotul sunt ideale. Acestea cresc fluxul sangvin în zona digestivă, reducând stagnarea gazelor. Un studiu general arată că activitatea fizică zilnică poate îmbunătăți eliminarea gazelor intestinale cu până la 50%.

Integrează mișcarea în rutina ta: ridică-te la fiecare oră dacă lucrezi la birou, fă genuflexiuni sau stretching. Evită exercițiile intense imediat după masă, deoarece pot agrava balonarea, dar o activitate moderată la 1-2 ore după este perfectă. Prin exerciții, nu doar previi balonarea, ci și îmbunătățești sănătatea generală, reducând stresul care contribuie la problemă.

