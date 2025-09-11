Gelurile pentru unghii cu TPO, interzise complet în Uniunea Europeană

Începând cu 1 Septembrie 2025, Uniunea Europeană a interzis total utilizarea unui ingredient chimic prezent în majoritatea ojelor semipermanente și gelurilor pentru manichiură.

Este vorba de oxidul de trimetilbenzoil difenilfosfină (TPO), substanță ce poate fi folosită în continuare în alte sectoare ale industriei, de exemplu în cerneală pentru imprimante, industria electronică sau în producția de adezivi. Marea Britanie urmează să interzică utilizarea TPO în produsele pentru manichiură începând cu 2026.

Interzicerea utilizării TPO în cazul produselor utilizate în realizarea manichiurii este cauzată de faptul că această substanță a fost încadrată în categoria CMR 1B a substanțelor, ceea ce înseamnă că este o „presupusă substanță toxică pentru reproducerea umană, pe baza studiilor pe animale”.

Ce arată studiile?

Studiile pe animalele de laborator (șobolani/șoareci) au arătat că expunerea la TPO poate provoca scăderea fertilității (număr mai mic de spermatozoizi, morfologie anormală a spermatozoizilor, ovulație afectată), dar și toxicitate asupra dezvoltării (efecte asupra embrionilor/dezvoltării fetale). Totodată este suspectată apariția de perturbări hormonale.

Deși datele clare despre oameni sunt limitate, principiul precauției se aplică în cosmetice – ceea ce înseamnă că, dacă există dovezi solide la animale, acesta este tratat ca un risc serios și pentru oameni.

Cum se produce contaminarea?

TPO funcționează ca un fotoinițiator, ceea ce înseamnă că reacționează la lumină. În oja cu gel și ojele semi-permanente ajută oja să se fixeze sub lumina ultravioletă a lămpii cu UV.

În produsele pentru unghii, expunerea provine din contactul direct cu pielea. În cazul tehnicienilor, acest lucru se pote întâmpla prin manipularea zilnică a gelurilor, iar în cazul clienților care își fac manichiura, contaminarea se poate produce prin atingerea pielii cu gelurile ce conțin TPO.

Inhalarea vaporilor/prafului în timpul aplicării sau pilirii gelurilor întărite este o cale secundară de contaminare cu TPO.

În principiu, expunerea cronică, repetată este principala preocupare în special pentru femeile de vârstă fertilă, dar riscuri noi pot fi descoperite pe parcursul continuării cercetării acestui ingredient.

Chiar și cantități mici de substanțe toxice pentru reproducere pot fi riscante dacă expunerea este regulată și pe termen lung. Femeile însărcinate ar putea risca avort spontan, malformații fetale sau restricții de creștere dacă sunt expuse.

Care sunt alternativele?

Deoarece era cunoscut faptul că începând cu prima zi a lunii septembrie a a.c. se va interzice folosirea ojelor și produselor pentru manichiură care conțin TPO, unele mărci au început să se gândească la reformulare, folosind ca înlocuitor al aceste substanțe alte ingrediente.

Așadar, deși TPO era prezent în majoritatea produselor pentru manichiură existente pe piață, clienții au în prezent posibilitatea să aleagă și opțiuni fără TPO. Prin urmare, atunci când mergem la un salon, putem întreba dacă urmează să se folosească produse ce conțin TPO, deși având în vedere că acest lucru este interzis de lege, este greu de crezut că răspunsul poate fi unul afirmativ.

O alternativă este reprezentată de oja tradițională. Acest tip de produs pentru unghii există pe piață încă din anii 1920 și are o lungă istorie de utilizare, fără rapoarte îngrijorătoare pentru siguranța sănătății.

Dr. Farmacist primar, Valentina Ghimpău