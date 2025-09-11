Echipamente medicale de peste 2,6 milioane lei, donate de OMS României

Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre prin care IGSU primește o donație de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) care constă în aparatură medicală și instrumente video pentru gestionarea traumatismelor majore în valoare de peste 2,6 milioane lei.

Executivul a aprobat hotărârea de Guvern privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, arată comunicatul de presă. Hotărârea prevede darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a unor bunuri ce fac obiectul unei donații făcută de Organizația Mondială a Sănătății statului român, potrivit digi24.ro.

Echipamente pentru urgenţe majore

Donația constă în aparatură medicală și instrumente video pentru gestionarea traumatismelor majore, a intervențiilor chirurgicale de urgență și a traumatismelor avansate, utile sistemului medical de urgență din România care se confruntă frecvent cu situații care necesită intervenții rapide și eficiente.

„Acestea permit intervenții rapide și eficiente în cazul traumatismelor severe, reducând mortalitatea și morbiditatea asociate accidentelor și urgențelor medicale”, mai spune Guvernul. Valoarea totală a aparaturii donate se ridică la 2,63 milioane lei, echivalentul a 554.090 dolari.

