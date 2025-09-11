Franța vrea să introducă limba română în școli ca limba străină 2 – program pilot

Ambasada României la Paris a anunţat într-o postare pe Facebook, că Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar, potrivit Edupedu.ro.

Inițiativa a debutat la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, o localitate din departamentul Seine-Saint-Denis, unde învață un număr semnificativ de copii vorbitori de română.

Proiectul va continua pe o perioadă de mai mulți ani

Potrivit ambasadei, proiectul va continua pe o perioadă de mai mulți ani, urmând să fie dezvoltat treptat și să ajungă să fie accesibil până în ultimul an de liceu.

De implementare se ocupă Academia Créteil. Academiile sunt responsabile de organizarea educației în regiunile Franței. În Hexagon sunt 25 de academii care supraveghează de la creșe la universități, subordonate ministerului Educației.

