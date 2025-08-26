România are o secție de terapie intensivă aeriană

Medicii și militarii români au primit o nouă platformă pentru transportul aerian al răniților aflați în stare gravă. Pacienții cu arsuri sau cei răniți în accidente rutiere vor avea mai multe șanse de supraviețuire.

Departamentul pentru Situații de Urgență a cumpărat module care pot să fie montate în avioanele Ministerului Apărării. Sistemele au toate dotările pe care le găsim și în secțiile ATI ale spitalelor și scurtează cu aproape două ore transferul pacienților. Proiectul a costat aproape un milion de euro, iar 75% din sumă este plătită de Uniunea Europeană, potrivit digi24.ro.

Cele două module vor rămâne în permanență la Baza Aeriană din Otopeni

Cele două module vor rămâne în permanență la Baza Aeriană din Otopeni, în așa fel încât militarii să le scoată din hangar și să le monteze într-un avion militar, atunci când un pacient are nevoie de transfer. Din momentul în care se dă alarma, aeronava poate să fie gata de decolare în maximum 30 de minute.

Platforma este formată dintr-o carcasă metalică pe care au fost montate toate echipamentele medicale dintr-o sală ATI: tărgi, injectomate, monitoare, ventilatoare și butelii cu oxigen. Cu ajutorul celor două module, medicii pot să transfere patru pacienți în stare gravă. Până acum, pregătirile pentru transfer durau chiar și două ore.

Citește şi: Președintele îi primește marți pe diplomații români acreditați în străinătate