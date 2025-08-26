11.2 C
Craiova
marți, 26 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitatePreședintele îi primește marți pe diplomații români acreditați în străinătate

Președintele îi primește marți pe diplomații români acreditați în străinătate

De Magda Dragu
Președintele îi primește marți pe diplomații români acreditați în străinătate
Președintele îi primește marți pe diplomații români acreditați în străinătate

Şefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești, acreditați în străinătate vor fi primiţi de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Potrivit programului postat pe site-ul Administrației Prezidențiale, primirea va avea loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, se reunesc la București, conform Agerpres.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni și marți, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul ‘Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române’.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie. 

Citeşte şi: Hidroelectrica, Electrica Furnizare și PPC – amendate pentru dezinformarea consumatorilor de energie

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA