Premieră medicală! Plămân de porc, transplantat la un pacient aflat în moarte cerebrală

O premieră medicală a avut loc în China. Medicii au realizat primul transplant de plămân de la porc la om. Beneficiarul este un pacient de 39 de ani aflat în moarte cerebrală, potrivit Mediafax.

Cercetătorii chinezi au reuşit să transplanteze un plămân de porc modificat genetic la un pacient uman aflat în moarte cerebrală, marcând prima încercare din lume de xenotransplant pulmonar.

Intervenţia a avut loc la Spitalul Universitar din Guangzhou şi a urmărit testarea modului în care sistemul imunitar uman reacţionează la un organ de porc, nu obţinerea unei soluţii clinice imediate. Deşi experimente similare au mai avut loc în SUA şi China, acestea au vizat inimi, rinichi sau ficat de porc.

Este pentru prima dată când se documentează un transplant de plămân de la o altă specie. Beneficiarul, un bărbat de 39 de ani aflat în moarte cerebrală, şi-a păstrat plămânul drept, iar în locul celui stâng i-a fost implantat cel de porc. Medicii au monitorizat organul timp de nouă zile, după care experimentul a fost încheiat la cererea familiei.

Plămânul provenea de la un porc modificat genetic prin tehnologia CRISPR de compania Clonorgan Biotechnology. Trei gene porcine care declanşează reacţii imune au fost dezactivate, iar trei gene umane au fost adăugate pentru a face organul mai compatibil.

Pacientului i-au fost administrate medicamente imunosupresoare, ceea ce a prevenit respingerea „hiperacută” imediată. Totuşi, după 24 de ore au apărut inflamaţii, iar până în ziua a treia anticorpii atacau deja organul. Cu toate acestea, plămânul a rămas funcţional timp de nouă zile.

