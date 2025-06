Ce beneficii îți aduce donarea de sânge și cât de des poți dona

A fi donator de sânge nu aduce doar satisfacție interioară, ci și beneficii precum reducerea riscului unor boli sau îmbunătățirea stării generale a organismului. Descoperă ce avantaje concrete are donarea de sânge și cum să te pregătești corespunzător pentru acest gest.

Donarea de sânge permite desfășurarea multor intervenții medicale și salvează anual mii de vieți.

Donând sânge, poți ajuta victime ale accidentelor, mame care au suferit hemoragii la naștere, pacienți bolnavi de cancer, persoane care au nevoie de operații sau transplanturi, precum și oameni cu afecțiuni cronice.

Beneficiile donării de sânge pentru donator

Nu toată lumea conștientizează că donarea de sânge nu este benefică doar pentru cei care primesc, ci și pentru cei care donează. Donarea de sânge îți poate îmbunătăți sănătatea.

Verificarea parametrilor vitali

Dr. Anjali Bharati, medic de urgență la Lenox Health Greenwich Village, subliniază că, înainte de donare, personalul medical verifică parametrii vitali ai donatorului, precum tensiunea arterială și pulsul, și analizează sângele pentru anemie și boli infecțioase. „Aceste analize pot dezvălui afecțiuni precum hipertensiunea arterială sau anemia”, spune Bharati.

Donarea regulată duce astfel la monitorizarea periodică a sănătății, ceea ce permite diagnosticarea timpurie și începerea tratamentului, dacă este necesar.

Scăderea tensiunii arteriale și a riscului de infarct

Donarea de sânge poate reduce vâscozitatea sângelui, ceea ce este benefic pentru persoanele cu un nivel ridicat de hemoglobină. „Reducerea hemoglobinei poate diminua riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral, precum și tensiunea arterială”, explică Bharati.

Beneficii pentru persoanele cu hemocromatoză

Pentru cei care suferă de hemocromatoză ereditară, donarea de sânge este deosebit de utilă, deoarece ajută la eliminarea excesului de fier din organism.

Îmbunătățirea sănătății mintale

Studiile arată că ajutorul oferit altora – inclusiv donarea de sânge – are un efect pozitiv asupra sănătății mintale, reducând stresul și îmbunătățind starea de spirit și stima de sine.

„Conștiința faptului că faci un lucru important are un impact uriaș asupra psihicului”, menționează purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii.

Donarea de sânge total

Este cel mai comun, cel mai ușor și cel mai versatil tip de donare, în care se colectează aproximativ 450 ml de sânge. Durata procedurii este de aproximativ 10 minute. Acesta este apoi separat în componente precum globule roșii, plasmă și trombocite. Specialiștii spun că se poate dona sânge total o dată la 56 de zile, adică de până la 6 ori într-un an.

Donarea de plasmă

Plasma, adică partea lichidă a sângelui, este vitală pentru tratamentele de arsuri, șocuri și alte afecțiuni. Procesul de donare de plasmă durează mai mult decât donarea de sânge, dar permite donarea mai frecventă. Mai exact, donarea de plasmă se poate face de obicei o dată la 28 de zile, adică de până la 13 ori pe an.

Donarea de trombocite

Trombocitele sunt esențiale pentru coagularea sângelui și sunt adesea necesare pentru pacienții bolnavi de cancer sau cei care au suferit transplanturi. De obicei, oamenii pot dona trombocite o dată la 7 zile, adică de până la 24 de ori pe an.

Donarea de globule roșii

În cazul acestui tip de donare sunt colectate doar celulele roșii, iar restul componentelor sângelui sunt returnate donatorului. Este recomandată în special pentru cei care au tipuri de sânge rare. Majoritatea persoanelor trebuie să aștepte 112 zile între două donări succesive, ceea ce înseamnă că acest tip de donare de sânge nu poate fi făcut de mai mult de trei ori într-un an. Donatorii de sex masculin cu vârsta sub 18 ani pot dona globule roșii doar de două ori pe an, potrivit Health Line.